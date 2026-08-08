Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam chính thức mang giáo dục chuẩn Mỹ tới Hà Nội

Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của giáo dục quốc tế, câu hỏi mà nhiều phụ huynh tại Hà Nội đặt ra không còn đơn thuần là "Cho con học trường quốc tế hay không?" mà là "Đâu là một trường quốc tế thực sự có nền tảng học thuật vững chắc, được kiểm chứng và phù hợp với định hướng lâu dài của con?"

Sự xuất hiện của nhiều mô hình giáo dục quốc tế đã mang đến thêm lựa chọn cho phụ huynh. Tuy nhiên, điều không ít gia đình vẫn tìm kiếm là một ngôi trường không chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh, mà còn mang theo triết lý giáo dục, hệ thống học thuật và kinh nghiệm đào tạo đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ ở những nền giáo dục phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam (Fairmont International School Vietnam - FISV) chính thức ra mắt từ năm học 2026-2027 thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Đây là trường đầu tiên mang thương hiệu Fairmont tại Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên hệ thống giáo dục hơn 70 năm của Fairmont Schools (California, Hoa Kỳ) hiện diện tại Việt Nam.

Mang nền tảng giáo dục chuẩn Mỹ đến Việt Nam

Được thành lập tại bang California từ năm 1953, Fairmont Schools là một trong những hệ thống trường tư thục lâu đời của Hoa Kỳ với hành trình hơn 70 năm đào tạo học sinh từ Mầm non đến Trung học phổ thông.

Không chỉ là một tên tuổi trong lĩnh vực giáo dục, Fairmont Schools được biết đến với định hướng phát triển học sinh toàn diện trên nền tảng học thuật vững chắc, tư duy phản biện, năng lực lãnh đạo và khả năng hội nhập quốc tế. Đây cũng là những giá trị mà Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam kế thừa khi chính thức đi vào hoạt động.

Theo đại diện nhà trường, FISV không đơn thuần mang đến một chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, mà hướng tới đưa tinh thần giáo dục của Fairmont Schools vào môi trường học tập tại Việt Nam. Từ cách xây dựng chương trình, phương pháp giảng dạy đến định hướng phát triển năng lực học sinh đều được thiết kế theo chuẩn giáo dục Hoa Kỳ, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của học sinh Việt Nam.

Không chỉ học theo chương trình quốc tế, mà học trong một hệ thống giáo dục quốc tế

Một trong những khác biệt của FISV là sự kết nối trực tiếp với hệ thống Fairmont Schools tại Hoa Kỳ. Nhà trường mong muốn xây dựng một cộng đồng học tập xuyên biên giới, nơi học sinh tại Hà Nội có cơ hội kết nối với học sinh Fairmont tại California thông qua các hoạt động học thuật, giao lưu văn hóa và những trải nghiệm quốc tế.

Song song với đó, FISV còn là thành viên của International Schools Partnership (ISP) – mạng lưới hơn 120 trường học tại 25 quốc gia. Điều này mở ra thêm cơ hội để học sinh tham gia các dự án hợp tác quốc tế, phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và mở rộng góc nhìn toàn cầu ngay từ bậc phổ thông.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối, việc học sinh được tiếp cận với môi trường đa văn hóa ngay từ sớm sẽ giúp các em phát triển khả năng thích nghi, tư duy độc lập và sự tự tin khi bước vào các trường đại học cũng như môi trường làm việc quốc tế.

Giáo dục toàn diện từ lớp học đến trải nghiệm

Theo FISV, mục tiêu của giáo dục không dừng lại ở kết quả học thuật mà còn hướng đến việc giúp học sinh phát triển toàn diện. Bên cạnh chương trình chính khóa, nhà trường chú trọng các hoạt động nghệ thuật, thể thao, công nghệ, STEAM và trải nghiệm thực tiễn nhằm nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, tinh thần hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và trách nhiệm cá nhân.

Ông Allen McInnis, Tổng Hiệu trưởng (Superintendent) của FISV, cho biết việc Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam chính thức hoạt động từ năm học 2026-2027 là cột mốc quan trọng trong quá trình đưa nền tảng giáo dục của Fairmont Schools đến Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn kết nối nền tảng giáo dục hơn 70 năm của Fairmont với một cộng đồng học tập đa văn hóa, nơi mỗi học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để sẵn sàng cho tương lai."

Thêm một lựa chọn cho phụ huynh Hà Nội

Theo kế hoạch, Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/8/2026 tại khuôn viên nhà trường ở khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Trong bối cảnh nhu cầu về giáo dục quốc tế tiếp tục gia tăng, sự hiện diện của Fairmont Schools tại Việt Nam không chỉ đánh dấu bước mở rộng đầu tiên của hệ thống này tại Đông Nam Á mà còn mang đến thêm một lựa chọn cho các gia đình đang tìm kiếm môi trường học tập chuẩn Mỹ, có nền tảng học thuật lâu đời và mạng lưới kết nối quốc tế dành cho con em mình.