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Giáo dục

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Bộ GD&ĐT công bố thời gian dự kiến thi tốt nghiệp THPT năm 2027

Nghiêm Huê

TPO - Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/6.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Khung kế hoạch áp dụng trong toàn quốc từ năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo.

Theo Bộ GD&ĐT, kì thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra trong các ngày 11 - 12/6 hằng năm.

Các kì thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

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Học sinh tại Hà Nội trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nghiêm Huê

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 216/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kì tháng 7, giao hàng loạt nhiệm vụ cấp bách và mang tính chiến lược cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trong đó, ưu tiên hàng đầu là chuẩn bị toàn diện cho năm học mới 2026 - 2027, phát triển nhân lực cho các ngành công nghệ cốt lõi và xử lý nghiêm các sai phạm trong thi cử.

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT theo dõi sát tình hình tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm tối đa tính công bằng, công khai và minh bạch. Bên cạnh công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực cho năm học mới, ngành giáo dục được giao nhiệm vụ sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, để thích ứng với bối cảnh mới, Bộ GD&ĐT cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức thi và tuyển sinh đại học giai đoạn tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong quý III/2026.

Liên quan đến công tác kỉ cương thi cử, Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát kĩ lưỡng, thống nhất phương án xử lí đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Việc xử lí phải căn cứ đúng quy định pháp luật, Quy chế thi và kết quả xác minh của cơ quan chức năng, tuân thủ Thông báo số 382/TB-VPCP, đồng thời đề xuất xử lí nghiêm các sai phạm, tiêu cực nếu có.

Nghiêm Huê
#Thi tốt nghiệp THPT năm 2027 #Bộ GD&ĐT #Tuyển sinh đầu cấp #lớp 9 #lớp 1 #lớp 12 #tựu trường #khai giảng

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