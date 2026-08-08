Năm ngày để trưởng thành ở Trại huấn luyện Trần Quốc Toản

Với các trại sinh Trại huấn luyện Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, những ngày tháng 8/2026 không chỉ là một khóa học nghiệp vụ, mà còn là hành trình để mỗi người nhìn lại chính mình và thêm yêu công việc đang làm.

Trong khoảnh khắc nhận giấy chứng nhận sau 5 ngày học tập, rèn luyện, chị Vũ Lan Anh, học viên đến từ Đoàn phường Bắc Giang, không nói nhiều về thành tích của bản thân. Với chị, mỗi tấm bằng khen, giấy khen nhận được không phải là điều để tự hào, mà là một lời nhắc nhở.

“Bản thân luôn tin rằng, mọi sự ghi nhận đều là kết quả của một hành trình nỗ lực, của sự đồng hành, tin tưởng và yêu thương từ rất nhiều người”, chị Lan Anh chia sẻ.

Bởi phía sau một tấm giấy chứng nhận không chỉ có những giờ học, những bài kiểm tra hay những nội dung huấn luyện. Đó còn là sự tin tưởng của đồng đội, sự động viên của gia đình, sự dìu dắt của những người đi trước và trên hết là trách nhiệm với những đội viên, thiếu nhi đang chờ đợi những người cán bộ Đội mang kiến thức mới trở về.

Chị chị Vũ Lan Anh nhận khen thưởng

Vì thế, với nữ học viên, mỗi sự ghi nhận hôm nay càng khiến chị ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Đó là phải sống trách nhiệm hơn, cố gắng nhiều hơn và rèn luyện nhiều hơn. “Biết ơn từng cơ hội được học hỏi, được tích lũy kinh nghiệm và được cống hiến”, chị Lan Anh nói.

Lời chia sẻ giản dị ấy cũng có lẽ là tâm tư chung của nhiều trại sinh sau 5 ngày cùng nhau học tập và trải nghiệm tại Trại huấn luyện Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Năm ngày, những con người vốn công tác ở những địa bàn khác nhau gặp nhau trong một môi trường đặc biệt. Họ cùng học, cùng thực hành, cùng vượt qua thử thách và cùng chia sẻ những câu chuyện phía sau công việc tưởng như thầm lặng của người cán bộ Đội.

Có những nội dung đòi hỏi sự tập trung, chính xác; có những bài thực hành cần sự phối hợp của cả tập thể. Có những lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng rồi tiếng cười, sự động viên của đồng đội lại trở thành nguồn năng lượng để mỗi người tiếp tục.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn đánh giá, sau 5 ngày học tập, rèn luyện và trải nghiệm, Trại huấn luyện Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Ninh lần thứ I đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khen thưởng các học viên

Theo anh Hà Thái Sơn, hệ thống chuyên đề được xây dựng khoa học, thiết thực, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực hành; giữa nghiệp vụ công tác Đội truyền thống với những yêu cầu đổi mới trong tổ chức hoạt động trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều quan trọng hơn, Trại huấn luyện Trần Quốc Toản đã tạo môi trường để các trại sinh cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và nâng cao năng lực thực tiễn.

Trong 5 ngày ấy, mỗi người không chỉ học cách tổ chức một hoạt động Đội, mà còn học cách làm việc cùng tập thể, cách vượt qua giới hạn của bản thân và cách biến những kiến thức được học thành hành động cụ thể.

Đáng ghi nhận, trong suốt thời gian diễn ra Trại huấn luyện Trần Quốc Toản, các trại sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, tích cực học tập và sôi nổi tham gia các hoạt động tập thể. Những thử thách của chương trình trở thành cơ hội để mỗi người tự rèn luyện và trưởng thành.

Nhưng có lẽ điều ở lại lâu nhất sau khóa huấn luyện không phải là những con số, những nội dung chuyên đề hay tấm giấy chứng nhận. Đó là tình đồng đội.

Là những người hôm trước còn xa lạ, sau vài ngày đã cùng nhau chia sẻ khó khăn, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Là những cái bắt tay, những nụ cười, những câu chuyện bên lề giờ học và cả những khoảnh khắc lặng đi khi nhận ra mình vừa hoàn thành một hành trình đáng nhớ.

Công tác Đội hôm nay đang đứng trước những yêu cầu mới. Thiếu nhi có thêm nhiều không gian để học tập, vui chơi và tương tác, đồng thời cũng đối mặt với không ít tác động từ môi trường số. Điều đó đòi hỏi người làm công tác Đội không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng các mô hình giáo dục trải nghiệm; tăng cường kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi... đang đặt lên vai đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi yêu cầu phải liên tục học tập, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Bởi vậy, Trại huấn luyện Trần Quốc Toản không phải điểm kết thúc. Đó là điểm bắt đầu cho một hành trình khác.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn mong muốn, sau khi trở về đơn vị công tác, mỗi trại sinh không chỉ mang theo giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, mà quan trọng hơn là mang theo tinh thần đổi mới, sự nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người cán bộ Đội.