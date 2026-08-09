Đại học sẵn sàng tiếp nhận thí sinh ở trường chuyên Tuyên Quang

TPO - Nhiều quản lý trường đại học cho rằng, sẵn sàng tiếp nhận và xét tuyển bổ sung số thí sinh ở trường chuyên Tuyên Quang tuy nhiên, quá trình theo học nếu cơ quan chức năng xác định có vi phạm quy chế thi thì trường sẽ tiến hành thủ tục xóa tên sinh viên.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, ngày 14 - 15/8 tới, 328 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại tất cả các môn Tốt nghiệp THPT.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, việc tổ chức thi lại không chỉ khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch cho mọi thí sinh.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi 328 thí sinh sẽ thi lại Tốt nghiệp THPT vào ngày 14 -15/8 tới. (ảnh: Phú Nguyễn)

Trong bối cảnh các cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về mức độ và phạm vi vi phạm của 328 thí sinh, Bộ GD&ĐT đã chủ động căn cứ theo các cơ sở pháp lý liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT để có một phương án xử lý. Giải pháp này giúp đảm bảo bộ tiến trình tuyển sinh đại học năm 2026 không bị ảnh hưởng, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thí sinh trung thực trong kỳ thi này.

Với tư cách là một cơ sở giáo dục đại học, PGS Đặng Hồng Sơn cho biết, nhà trường sẵn sàng tiếp nhận và xét tuyển bổ sung số thí sinh đạt đủ các điều kiện gồm:

Thứ nhất, được cơ quan chức năng xác định không vi phạm quy chế thi.

Thứ hai, thí sinh đạt yêu cầu đầu vào sau khi nhà trường thực hiện xét tuyển riêng cho nhóm thí sinh này theo từng ngành học theo đề án tuyển sinh của trường.

Thứ ba, thí sinh tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định chung của Bộ GD&ĐT cũng như của cơ sở đào tạo trong trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Cũng theo ông Sơn, trong quá trình theo học tại trường, nếu cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xác định thí sinh vi phạm quy chế thi, nhà trường sẽ tiến hành thủ tục xóa tên sinh viên theo quy định.

Bên cạnh đó, cũng cần đề nghị các cơ quan liên quan thúc đẩy nhanh quá trình điều tra, xác minh, sớm đưa ra kết luận cuối cùng và các biện pháp xử lý đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Việc làm rõ trách nhiệm không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tính công bằng của giáo dục mà còn giữ vững nhân văn tính và niềm tin của xã hội.

Theo TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, phương án Bộ GD&ĐT bảo lưu hồ sơ, nguyện vọng đăng ký xét tuyển của 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời tổ chức xét tuyển riêng sau khi có kết quả thi lại là phương án hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

Ở góc độ toàn hệ thống tuyển sinh, việc chưa đưa các thí sinh này tham gia đợt lọc ảo chung giúp bảo đảm tính công bằng và tính ổn định của toàn bộ hệ thống. Khi kết quả thi ban đầu không còn đủ căn cứ để sử dụng, việc tách riêng nhóm thí sinh này khỏi quá trình lọc ảo sẽ tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, chỉ tiêu và quyền lợi của các thí sinh trên cả nước.

Ở chiều ngược lại, đối với chính các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, việc Bộ GD&ĐT bảo lưu toàn bộ hồ sơ, nguyện vọng đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả thi lại cũng góp phần ổn định tâm lý cho các em. Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, các thí sinh có thể yên tâm rằng quyền được tham gia xét tuyển vẫn được giữ nguyên và sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thi hợp lệ.

Còn TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh cho rằng, khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, mọi tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ phải được xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đó mới là nền tảng để củng cố niềm tin của xã hội vào sự liêm chính của giáo dục.

“Một kỳ thi có thể tổ chức lại, nhưng sự công bằng của giáo dục thì không thể đánh mất”, TS Lý nói.