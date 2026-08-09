Nam sinh xin rời giường bệnh giành Huy chương Bạc toán quốc tế

TPO - Chỉ ba ngày trước khi bước vào Vòng Chung kết Quốc tế Olympic Toán học AIMO 2026, Mai Ngọc Duy, học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe và phải nhập viện nhưng vẫn cố gắng dự thi và giành Huy chương Bạc.

Lần đầu góp mặt tại vòng chung kết quốc tế Olympic Toán học AIMO 2026, Mai Ngọc Duy đã đạt kết quả vượt ngoài mong đợi của chính em và gia đình.

Nam sinh cho biết, khi được Ban Tổ chức thông báo kết quả em đã vô cùng xúc động và tự hào. Em báo tin ngay tin vui cho bố, sau đó cả gia đình cùng chia sẻ niềm hạnh phúc.

Về đề thi, Ngọc Duy nhận xét, ở Vòng Chung kết Quốc tế AIMO đề rất hay và “có nhiều thử thách”. Trong số 30 câu hỏi, có một vài câu khó khiến em không thể tìm ra cách giải. Rời phòng thi, em vẫn tiếc nuối một câu toán về chu vi hình tròn đã có hướng giải quyết nhưng hết thời gian.

Mai Ngọc Duy nhận Huy chương Bạc AIMO quốc tế (ảnh: Trọng Tài)

Nam sinh cũng chia sẻ cảm xúc hồi hộp, lo lắng vì lần đầu tham dự kỳ thi Toán quốc tế, phải đấu với nhiều thí sinh đến từ các quốc gia khác. Do đó, em đã dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ hè để ôn lại kiến thức và luyện giải đề.

“Đề thi chính thức so với những đề em từng ôn tập có nhiều dạng câu hỏi mới, có yếu tố bất ngờ hơn và mang tính thử thách để học sinh được trải nghiệm thêm," Duy chia sẻ.

Cậu học trò nhỏ đến từ Thanh Hóa tìm thấy cái hay, sự lý thú của môn Toán từ năm lớp 6, khi bắt đầu tham gia các kỳ thi Toán quốc tế.

Duy thích những thử thách khó. Khi vượt qua được thì cảm giác rất phấn khích.

Mỗi khi gặp bài toán khó, thay vì bỏ qua, cậu học trò lại chọn cách "mày mò tìm hiểu để giải bằng được".

Phương pháp học hiệu quả của nam sinh là ôn tập theo từng dạng bài, tìm hiểu cách giải, luyện nhiều đề, sau đó xem lại những câu làm sai để rút kinh nghiệm.

Xin ra viện để thi Toán quốc tế

Tại lễ trao giải, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, mẹ của nam sinh kể, sau nhiều tháng chuẩn bị nghiêm túc, chỉ còn ba ngày trước kỳ thi thì con trai bất ngờ gặp sự cố sức khỏe phải nhập viện.

"Khi ấy gia đình rất lo lắng vì cả quá trình con đã rất nỗ lực học tập nên đã trao đổi với các bác sĩ về nguyện vọng nếu sức khỏe cho phép xin cho con dự thi", chị Hoa nói.

Ba ngày trước kỳ thi, Duy bị ốm phải nhập viện điều trị nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cuộc thi.

Sau khi được các bác sĩ hỗ trợ và đánh giá sức khỏe đủ điều kiện di chuyển, gia đình quyết định đưa Duy ra Hà Nội bằng xe riêng để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi hoàn thành phần thi, nam sinh phải quay về giường bệnh để tiếp tục điều trị. Duy đam mê môn Toán nên tha thiết được dự thi để có trải nghiệm. Gia đình cũng không đặt nặng thành tích mà chỉ coi đây là cơ hội để con được thử sức do đó luôn đồng hành, hỗ trợ.

Theo chị Hoa, dự thi AIMO, cùng lúc con được nâng cao năng lực cả môn Toán lẫn tiếng Anh nên rất có giá trị. Kể cả không có huy chương, giải thưởng thì quá trình ôn tập cũng bổ sung nhiều kiến thức đáng giá.

Ngoài ra, con có những trải nghiệm thú vị với các bạn trong và ngoài nước. Trong vòng thi quốc gia, con đã quen được rất nhiều bạn để cùng trao đổi về Toán.

Điều khiến người mẹ xúc động là con nhận thông tin giành Huy chương Bạc ngay trên giường bệnh. Vì quá háo hức, một lần nữa, gia đình lại xin ý kiến bác sĩ để được đi Hà Nội nhận huy chương cùng các bạn.

Tấm Huy chương Bạc vì thế không chỉ ghi nhận năng lực Toán học của cậu học trò lớp 6 đến từ Thanh Hóa, mà còn là phần thưởng cho sự kiên trì, tinh thần không bỏ cuộc và sự đồng hành bền bỉ của gia đình trong suốt hành trình chinh phục đấu trường Toán học quốc tế.