Trao cơ hội học tiếng Anh, gieo thêm tự tin cho trẻ em tại TP Cần Thơ

Trong mùa hè 2026, những lớp học tiếng Anh miễn phí do Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học FPT Phân hiệu Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị địa phương triển khai đang mang đến cho trẻ em những trải nghiệm học tập thiết thực, vui tươi và giàu tính tương tác. Từ học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Bình đến trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, tiếng Anh được đưa đến gần hơn thông qua trò chơi, giao tiếp và hoạt động trải nghiệm.

Học tiếng Anh bằng trò chơi và trải nghiệm

Từ ngày 11/7 đến 16/8/2026, khoảng 60 học sinh từ 6 đến 8 tuổi, tương ứng lớp 1 đến lớp 3, tham gia lớp Tiếng Anh hè 2026 miễn phí tại Trường Tiểu học An Bình 3. Chương trình ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo, do Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học FPT Phân hiệu Cần Thơ triển khai, cùng Đoàn Thanh niên phường An Bình và Ban Giám hiệu nhà trường.

Lấy sự hứng thú của trẻ làm trung tâm, giáo viên lồng ghép trò chơi, hoạt động nhóm, giao lưu, âm nhạc, video và các hoạt động tương tác thay vì đặt nặng ngữ pháp. Nội dung xoay quanh những chủ đề gần gũi như gia đình, trường học, đồ chơi, thức ăn, động vật, sở thích, thể thao và hoạt động hằng ngày. Học sinh được chia theo độ tuổi để có lộ trình phù hợp, qua đó mạnh dạn sử dụng tiếng Anh trong những tình huống quen thuộc.

Em Trần Kim Ngân, học sinh Trường Tiểu học An Bình 3, chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui tại vì con rất thích học anh văn. Con mong muốn là thầy cô dạy con vui tính với lại được chơi nhiều trò chơi”.

Phát triển tiếng Anh gắn với kỹ năng mềm

Song song với lớp học tại phường An Bình, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học FPT Phân hiệu Cần Thơ triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng mềm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.

Dự án hướng đến trẻ em từ 4 đến 18 tuổi. Sau khi khảo sát, các em được phân nhóm phù hợp, trong đó có nhóm 4-8 tuổi và nhóm 13-18 tuổi. Chương trình tiếng Anh theo định hướng giao tiếp, lấy người học làm trung tâm, từ Pre-A1 và Pre-A2, hướng đến chuẩn đầu ra A1 đối với học sinh tiểu học và A2 đối với học sinh cấp 2. Mục tiêu không chỉ bổ sung kiến thức mà còn giúp các em tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày.

Các lớp được tổ chức vào sáng thứ bảy, mỗi buổi 90 phút, với một giảng viên và hai sinh viên hỗ trợ. Chương trình kỹ năng mềm tổ chức hai tuần một lần, tập trung vào giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý cảm xúc, trình bày ý tưởng, tự tin thể hiện bản thân và hòa nhập cộng đồng. Lộ trình kéo dài 12 tuần, kết hợp học tiếng Anh với các chuyên đề kỹ năng mềm.

Gieo tự tin từ những điều gần gũi

Điểm chung của hai chương trình là tạo môi trường an toàn, thân thiện, nơi trẻ được nói, được chơi, được hợp tác và được khích lệ. Với phụ huynh, giá trị của lớp học miễn phí không chỉ nằm ở kiến thức tiếng Anh mà còn giúp trẻ năng động hơn trong mùa hè.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, phụ huynh có con theo học chương trình tiếng Anh miễn phí tại Trường Tiểu học An Bình 3, chia sẻ: “Có được lớp học miễn phí là chị mừng lắm. Với lại trong thời gian nghỉ hè mà bé đi học tiếng Anh như vậy thì bé sẽ hạn chế được thời gian sử dụng điện thoại, cho bé đi học sẽ năng động hơn, sau này tiếng Anh của bé sẽ trôi chảy hơn”.

Từ hai mô hình với những nhóm trẻ khác nhau, các chương trình góp phần đưa giáo dục tiếng Anh đến gần hơn với trẻ em cần được hỗ trợ, đồng thời tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia phục vụ cộng đồng.

Những tiếng “Hello”, những trò chơi bằng tiếng Anh và những bàn tay nhỏ cùng giơ lên không chỉ tạo nên một mùa hè sôi động, mà còn là những bước khởi đầu để trẻ thêm tự tin giao tiếp, tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội cho tương lai.