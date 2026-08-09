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Trường ĐH đầu tiên phía Bắc công bố điểm chuẩn, cao nhất 26,61 điểm

Nghiêm Huê

TPO - Điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm nay của Học viện Ngân hàng dao động từ 20,2/30 điểm đến 26,61 điểm. Trong đó, ngành kinh doanh Quốc tế cao nhất 26,61 điểm.

Theo thông tin từ Học viện Ngân hàng, một số ngành thu hút đông đảo thí sinh đăng ký và có điểm trúng tuyển ở mức khá cao là: Luật kinh tế, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.

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Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH 2026. Ảnh: Duy Phạm

Học viện Ngân hàng năm nay tuyển 4.690 sinh viên cho 45 chương trình đào tạo bằng 4 phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

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Nguồn: Học viện Ngân hàng

Bốn phương thức của Học viện Ngân hàng gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế hoặc điểm thi đánh giá năng lực, dựa trên học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
So với dự kiến hồi tháng 1, Học viện Ngân hàng không còn bỏ xét học bạ độc lập nữa. Dù vậy, thí sinh phải đảm bảo điều kiện đạt từ 16 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp.

Nghiêm Huê
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