Nghệ An có thêm trường công lập mang tên vị Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên

TPO - Từ năm học 2026-2027, Nghệ An có thêm một trường phổ thông công lập liên cấp tại Vinh, được đặt theo tên đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 8/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Quốc Hoàn, gọi tắt là Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn.

Theo quyết định, trường được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (tư thục) sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể theo quy định.

Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở trường đặt tại số 30 đường Hermann Gmeiner, phường Trường Vinh, Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà trường xây dựng quy chế hoạt động, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động; đồng thời triển khai công tác tuyển sinh và các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Trường PT Hermann Gmeiner Vinh hiện có 3 cấp học với hơn 1.600 học sinh.

Trước khi chuyển sang mô hình công lập, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được thành lập năm 1994, do Làng trẻ em SOS Việt Nam quản lý trực tiếp về tài chính, nhân sự; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (cũ) quản lý nhà nước và Sở GD&ĐT quản lý về chuyên môn.

Tháng 4/2026, sau khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4650/UBND-TH, giao các sở, ngành phối hợp xây dựng phương án chuyển Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sang loại hình công lập.

Việc chuyển đổi này mở ra một giai đoạn mới đối với ngôi trường có hơn 30 năm hoạt động. Hiện trường có gần 70 cán bộ, giáo viên cơ hữu và hơn 1.600 học sinh đang theo học.

Đáng chú ý, trường có tổ chức dạy học cả 3 cấp, trong đó có bậc THPT. Việc bổ sung một trường công lập có đào tạo THPT tại khu vực Vinh được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đồng thời mở thêm cơ hội học tập trong hệ thống giáo dục công lập cho học sinh.

Ngay trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, Sở GD&ĐT Nghệ An đã 2 lần điều chỉnh tăng chỉ tiêu cho trường, lên 15 lớp với 720 học sinh.

Tên trường mới được đặt theo đồng chí Trần Quốc Hoàn, quê tại xã Thiên Nhẫn, Nghệ An. Ông là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của Việt Nam, được biết đến là một trong những người đặt nền móng cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của ngành Công an.