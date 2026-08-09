[LIVE]: Loạt trường đại học 'hot' công bố điểm chuẩn, có ngành tuyệt đối 30/30

TPO - Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 như Ngoại thương, Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TPHCM, Kinh tế TPHCM, Ngân hàng TPHCM... Đáng chú ý, có ngành của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Báo Tiền Phong liên tục cập nhật thông tin...

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ hôm nay 9/8, các trường đại học bắt đầu công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo và rà soát dữ liệu. Các trường phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13/8.

Thí sinh tại TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong ngày 9/8, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến công bố điểm chuẩn sau 11 giờ. Đây là một trong những trường được đông đảo thí sinh chờ đợi bởi mức độ cạnh tranh cao ở nhiều ngành đào tạo. Cùng thời điểm, Học viện Ngân hàng cũng dự kiến công bố điểm chuẩn sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo.

Đến 14 giờ, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn. Đây cũng là một trong những mốc được thí sinh đặc biệt quan tâm trong ngày hôm nay.

Tại phía Nam, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) dự kiến công bố điểm chuẩn vào 17 giờ ngày 9/8. Một số trường khác tại TPHCM như ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Việt Đức cũng nằm trong nhóm dự kiến công bố kết quả trong chiều 9/8.

Việc nhiều trường đồng loạt công bố điểm chuẩn từ hôm nay diễn ra sau quá trình xử lý, lọc ảo nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Năm nay, gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với khoảng 7,18 triệu nguyện vọng, bình quân mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Điểm chuẩn tiếp tục được công bố trong những ngày tới

Không chỉ ngày 9/8, nhiều trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn trong các ngày tiếp theo.

Trong ngày 10/8, dự kiến có các trường như ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Nha Trang, ĐH Công Thương TP.HCM và một số trường thuộc ĐHQG TPHCM công bố kết quả. ĐH Luật TPHCM và ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày này.

ĐH Công nghiệp TPHCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 11 hoặc 12/8, trong khi ĐH Mở TPHCM dự kiến công bố vào ngày 13/8.

Đáng chú ý, một số trường đã đưa ra dự báo ban đầu về điểm chuẩn. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) dự kiến điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp dao động khoảng 70-90 điểm trên thang 100.

Trong khi đó, ĐH Công Thương TPHCM dự kiến điểm chuẩn một số nhóm ngành có thể giảm so với năm trước. Đây mới là dự báo và không phải điểm trúng tuyển chính thức.

Thí sinh cần lưu ý sau khi có điểm chuẩn Ngay sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển theo hướng dẫn của trường và trên hệ thống tuyển sinh chung. Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn. Việc đã đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học theo quy định có thể ảnh hưởng đến quyền nhập học. Trong ngày hôm nay và những ngày tới, các trường đại học sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức từ trường thay vì chỉ căn cứ vào các bảng điểm chuẩn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Điểm chuẩn đại học 2026: Có ngành lấy 30/30 điểm

Ngày 9/8, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH chính quy năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với mức điểm tuyệt đối.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng nhà trường, điểm chuẩn năm nay dao động từ 76 đến 100 điểm trên thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương 22,8-30 điểm nếu quy đổi về thang 30.

Trong đó, Trí tuệ nhân tạo có mức điểm cao nhất, đạt 100 điểm, tương đương 30/30. Các ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo gồm Khoa học dữ liệu 91,7 điểm, Thiết kế vi mạch 90,5 điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính 88,5 điểm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TPHCM cho biết, dù số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay giảm, chất lượng nguồn tuyển lại tăng. Điểm trung bình của thí sinh đăng ký xét tuyển đạt mức cao nhất trong 5 năm qua.

Sự thay đổi này cho thấy sức hút của trường đang chuyển từ ưu tiên về quy mô sang chất lượng, ngày càng thu hút nhiều thí sinh có năng lực học tập tốt và xác định rõ định hướng theo lĩnh vực công nghệ.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển từ 15 giờ ngày 10/8 trên hệ thống tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM).

Nhàn Lê

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