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Điểm chuẩn ĐH Bách khoa TPHCM: Nhiều ngành cao ngất ngưởng

Anh Nhàn

TPO - Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026. Đây là trường đại học đầu tiên ở phía Nam công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Chiều 9/8, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Theo công bố, điểm trúng tuyển được tính trên thang điểm 100, gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm ưu tiên tối đa 9,17 điểm và điểm cộng cho thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn hóa - thể thao tối đa 10 điểm.

Điểm chuẩn vào từng ngành cụ thể như sau:

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Ở chương trình tiêu chuẩn, Kỹ thuật Bán dẫn có điểm chuẩn cao nhất với 85,8 điểm. Xếp sau là Khoa học Máy tính 85,45 điểm, Kỹ thuật Máy tính 84,98 điểm, Khoa học Dữ liệu 84,97 điểm và nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch 84,29 điểm.

Một số ngành có mức điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên gồm Kỹ thuật Cơ Điện tử (84,36), Vật lý Kỹ thuật (82,01), Logistics và Hệ thống Công nghiệp (82,40), Kỹ thuật Hạt nhân (80,61), Quản lý Công nghiệp (80,17) và Song ngành Tàu thủy - Hàng không (80,37).

Mức điểm thấp nhất của chương trình tiêu chuẩn là 61,43 điểm, thuộc chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn. Địa Kỹ thuật Xây dựng lấy 64,37 điểm, Kỹ thuật Địa chất 65,6 điểm, Kinh tế Xây dựng 69,35 điểm và Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng 68,69 điểm.

Với chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, điểm chuẩn cao nhất là Thiết kế Vi mạch với 85,51 điểm, tiếp đến Khoa học Máy tính 84,23 điểm, Kỹ thuật Cơ Điện tử 82,14 điểm và Kỹ thuật Máy tính 81,54 điểm. Mức thấp nhất là Kỹ thuật Dầu khí với 55,76 điểm.

Đáng chú ý, chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện - Điện tử có điểm chuẩn 83,27 điểm. Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế do ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng có điểm chuẩn 73,21 điểm đối với Trí tuệ Nhân tạo và 70,18 điểm đối với Công nghệ Thông tin.

Ở chương trình chuyển tiếp quốc tế, Kỹ thuật Cơ khí (Mỹ, Úc) có điểm chuẩn cao nhất 82,42 điểm; tiếp đến Kỹ thuật Hàng không (Úc) 78,91 điểm và Khoa học Máy tính (Úc, New Zealand) 70,84 điểm.

Anh Nhàn
#điểm chuẩn tuyển sinh đại học phía Nam #phương thức xét tuyển tổng hợp 2026 #chỉ tiêu ngành kỹ thuật và công nghệ #điểm chuẩn chương trình tiếng Anh #điểm chuẩn quốc tế và liên kết

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