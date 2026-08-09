Sức nóng của trận đối kháng 1-1

TPO - Tập 6 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đẩy độ khó của Công diễn 2 bằng những cuộc đối kháng trực tiếp và giới hạn về đạo cụ, ánh sáng. Đinh Mạnh Ninh chuyển sang rock, Thái VG lần đầu hát ballad, Hà An Huy đu dây trên cao, Thuận Nguyễn tập tap dance.

Anh trai chông gai tăng độ khó

Ở tập phát sóng mới nhất, ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai công bố hai đêm concert đầu tiên của mùa 2026, dự kiến diễn ra ngày 17 và 18/10 tại TPHCM.

Công diễn 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 bắt đầu bằng một thay đổi quan trọng về luật chơi. Bốn nhà không còn đơn thuần cạnh tranh qua tổng điểm mà bước vào các trận đối kháng 1-1. Tại đây kết quả của mỗi lượt thi tác động trực tiếp đến mức độ an toàn của đội.

Các đội đều có sự tính toán rất cẩn thận cho Công diễn 2.

Mỗi nhà chuẩn bị hai tiết mục, gồm thanh nhạc và trình diễn, với điều kiện thành viên của hai đội hình không được trùng nhau. Sau các lượt đấu, hai nhà có thành tích thấp hơn phải vào vòng nguy hiểm có loại trừ.

Nhưng luật đối kháng chưa phải phần khó nhất. Đề bài của Công diễn 2 yêu cầu các đội hạn chế đạo cụ, khai thác ánh sáng và xây dựng một đạo cụ sáng tạo hoạt động trong vùng spotlight đường kính 3 m.

Trước đêm diễn, bốn nhà trải qua vòng Thử lửa, chỉ có 7 phút để trình bày ý tưởng và mô phỏng tiết mục trước 42 khán giả.

Nhà Hiển Nhiên của Huỳnh Lập và Nhà Chiến Mã do Hà An Huy dẫn dắt nhận số bình chọn thấp hơn, qua đó nhận thẻ đỏ và phải tham gia trận đấu xóa thẻ.

Đinh Mạnh Ninh đại diện Nhà Hiển Nhiên đối đầu Hà An Huy của Nhà Chiến Mã. Hà An Huy chọn Giọt nắng bên thềm, Đinh Mạnh Ninh làm mới Giã từ dĩ vãng theo phong cách rock, hoàn thiện màn trình diễn bùng nổ.

Dù khoe được giọng hát, song Hà An Huy có phần thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng theo hướng khá an toàn. Kết quả, Đinh Mạnh Ninh thắng trận, giúp Nhà Hiển Nhiên xóa thẻ đỏ.

Tuy nhiên, thất bại ở trận đối đầu không khiến tiết mục của Hà An Huy lép vế. Sau khoảng bốn giờ đăng tải, video Giọt nắng bên thềm vượt 150.000 lượt xem trên fanpage chương trình, cao nhất trong số các tiết mục được đăng tải tại thời điểm thống kê.

Thực sự vượt chông gai

Sau trận xóa thẻ, Công diễn 2 chuyển sang hai cặp đối đầu chính. Ở lượt trình diễn, Nhà Thám Hiểm đưa lên sân khấu X-Song Sao phải xoắn với Hồ Đông Quan, OSAD và K.O, trong khi Nhà Chiến Mã chọn Em chỉ im lặng.

Đây cũng là tiết mục cho thấy rõ nhất mức độ mạo hiểm mà chương trình đang yêu cầu ở người chơi.

Bốn nhà không còn đơn thuần cạnh tranh qua tổng điểm mà bước vào các trận đối kháng.

Nhà Chiến Mã thay đổi cấu trúc bài hát, xây dựng hình ảnh những chiến binh biển cả. Hà An Huy cùng nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương thực hiện màn đu dây đôi trên cao. Thuận Nguyễn đảm nhận tap dance trên giày sắt.

Các kỹ năng này không phải sở trường vốn có của nghệ sĩ. Trong quá trình tập xiếc, Hà An Huy bị trầy xước, chảy máu ở tay. Nam ca sĩ sau đó thừa nhận bộ môn khó hơn những gì anh hình dung. Thuận Nguyễn cũng phải xử lý một phần trình diễn đòi hỏi sự chính xác của nhịp chân bên cạnh yêu cầu về hiệu ứng sân khấu.

Nhà Chiến Mã cuối cùng thắng Nhà Thám Hiểm ở lượt đấu này.

Nếu Em chỉ im lặng chọn cách tạo sức ép bằng kỹ thuật biểu diễn và yếu tố mạo hiểm, cuộc đấu giữa Nhà Long Mã và Nhà Hiển Nhiên lại đi theo hướng khác.

Với Ánh sáng của đời tôi, Thái VG lần đầu thử sức với ballad. Đây là lựa chọn đáng chú ý bởi rapper vốn có màu sắc và cách trình diễn tương đối rõ nét từ đầu chương trình. Việc chuyển sang một ca khúc trữ tình đồng nghĩa anh phải xử lý cả khác biệt về phong cách lẫn rào cản ngôn ngữ.

Các nghệ sĩ đều thử sức ở lĩnh vực không thuộc sở trường.

Phần trình diễn sử dụng dàn dây, kết hợp X-Part do Hoàng Dũng sáng tác. Thay vì biến Thái VG thành một ca sĩ ballad theo khuôn quen thuộc, tiết mục tận dụng chính sự khác biệt trong cách hát của anh như một phần màu sắc của bài.

Nhà Hiển Nhiên đối đầu bằng Trước khi em tồn tại, được Cheng phối mới. Đội phát triển ý tưởng từ chiếc đèn kéo quân, đưa bốn thành viên vào bốn vùng màu sắc và nguồn sáng khác nhau.

Một nhân tố đáng chú ý của tiết mục là Thái Lê Minh Hiếu. Không có nền tảng về nhảy khi bước vào chương trình, nghệ sĩ vẫn chấp nhận tăng đáng kể khối lượng vũ đạo và trong quá trình chuẩn bị còn hỗ trợ các thành viên tập động tác. Neko Lê cũng nhận xét về sự thay đổi của Thái Lê Minh Hiếu so với thời điểm tham gia Tân binh toàn năng.

Kết quả lượt đấu nghiêng về Nhà Long Mã.

Qua hai cặp đấu đầu tiên, Công diễn 2 cho thấy chương trình đang tăng dần tỷ lệ của những kỹ năng ngoài ca hát.

Nếu ở những vòng trước, việc đổi thể loại hay học vũ đạo đã đủ tạo cảm giác “vượt chông gai”, thử thách hiện tại cụ thể hơn. Người chơi phải đu dây, học tap dance, xử lý đạo cụ trong vùng sáng hẹp hoặc thay đổi gần như hoàn toàn cách biểu diễn quen thuộc. Điều đó tạo ra sự chân thực cho chương trình truyền hình thực tế.

Tuy nhiên, đây cũng là bài toán mà Anh trai vượt ngàn chông gai phải cân bằng.

Khi độ khó của kỹ thuật sân khấu liên tục được nâng lên, những chi tiết như đu dây, tap dance, đạo cụ hay hiệu ứng ánh sáng rất dễ làm lu mờ phần âm nhạc.

Hai lượt đấu đầu của Công diễn 2 cho thấy các Nhà đang giải bài toán theo những cách khác nhau. Nhà Chiến Mã đẩy mạnh thể chất và kỹ năng trình diễn. Nhà Long Mã chọn sự thay đổi về giọng hát, màu sắc âm nhạc. Nhà Hiển Nhiên tập trung vào ý tưởng ánh sáng và hình ảnh, còn Nhà Thám Hiểm khai thác tinh thần trẻ, trực diện của X-Song.

Tranh luận về chất lượng âm nhạc

Bên cạnh những màn trình diễn mạo hiểm, chất lượng âm nhạc của Công diễn 2 tạo ra các ý kiến trái chiều sau khi tập 6 lên sóng. Một bộ phận khán giả cho rằng các ca khúc tuần này chưa tạo được điểm nhấn tương xứng với phần dàn dựng sân khấu.

Trên mạng xã hội Threads, có khán giả người dùng từ “underwhelming” (chưa đạt kỳ vọng) để mô tả cảm giác sau khi nghe các tiết mục, thậm chí cho rằng họ bắt đầu “hụt hơi” khi theo dõi chương trình.

Đêm thi tiếp theo hứa hẹn sẽ còn bùng nổ và kịch tính hơn nữa khi cuộc đua giành vé an toàn chính thức bước vào giai đoạn quyết định.

Một số khán giả cho rằng cách chọn và làm mới ca khúc của chương trình khá khác biệt, không đặt nặng tiêu chí dễ nghe hay dễ tạo hit. Vì vậy, các tiết mục có thêm không gian để thử nghiệm về phối khí và trình diễn. Tuy nhiên, việc làm mới cũng phần nào khiến các ca khúc chưa có độ lan tỏa cao.

Tranh luận này thực tế đã xuất hiện từ những tập trước. Thời lượng chương trình dài, hiệu ứng tiếng reo hò được chèn vào phần âm thanh, cách xử lý giọng hát và một số góc máy khiến trải nghiệm thưởng thức tiết mục bị ảnh hưởng.