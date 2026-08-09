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Hà Nội dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP Hà Nội về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

Sau sắp xếp tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố còn 14 sở, giảm 1 đầu mối (tỷ lệ 6,7%), đảm bảo tinh gọn, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

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Trụ sở Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo phương án của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng sau khi sắp xếp sẽ có 14 phòng chuyên môn (giảm 11 phòng, tỷ lệ 44%), 6 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó tiếp tục sắp xếp 3 đơn vị theo lộ trình).

Về phương án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, theo tờ trình của UBND thành phố, sau sắp xếp, Sở có có 10 phòng chuyên môn (giảm 3 phòng, tỷ lệ 23,1%) và 14 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 2 đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ 12,5%).

Trong khi đó, Sở Ngoại vụ được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản... có liên quan từ Văn phòng UBND thành phố. Về cơ cấu tổ chức có 4 phòng gồm: Văn phòng; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Lãnh sự; Phòng Lễ tân. Trước mắt, trụ sở Sở Ngoại vụ được đề xuất tạm thời sử dụng trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đối với việc tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố, sau sắp xếp, có 8 phòng gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Nội chính; Phòng Đô thị; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Kinh tế; Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Đổi mới và Phát triển; Phòng Hành chính - Quản trị. Cùng với đó là 1 tổ chức hành chính tương đương Chi cục: Ban Tiếp công dân Thành phố. Có 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và công nghệ số thành phố và Trung tâm Hội nghị thành phố.

Trần Hoàng
#Sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội #Sáp nhập Sở QHKT vào Sở Xây dựng #Sáp nhập Sở Du lịch #Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch #Thành lập Sở Ngoại vụ Hà Nội

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