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Chuẩn bị hương đèn khấn tìm con trôi giữa biển, người cha 'đứng tim' khi nghe con từ cõi chết trở về

Thanh Hiền

TPO - "Xuống Mũi Nghê nơi con gặp nạn, nhìn hiện trường tôi nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sóng đập, biển mênh mông vậy sống sao được!", ông Trương Văn Tường (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng), cha của chị T.T.P. - một trong ba cô gái bị sóng cuốn mất tích khi chụp ảnh ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) run run.

Sáng nay (9/8), vợ chồng ông Tường cùng người thân, bạn bè của chị P. có mặt từ sáng sớm tại cầu cảng Trạm kiểm soát Biên phòng công trình 15 trên bán đảo Sơn Trà đợi tàu đưa con gái vào bờ.

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Ông Tường nói con mình sống sót sau 8 giờ lênh đênh giữa biển như một phép màu. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Tường kể, sáng qua (8/8) khi đang đi làm đồng thì bà con trong xóm chạy ra báo tin dữ con cùng mấy người bạn bị sóng cuốn mất tích ở Mũi Nghê. Vợ ông lúc này ở xưởng may, nhận tin thì ngất xỉu ngay tại xưởng và được chuyển vào bệnh viện.

Ông tức tốc chạy ra Đà Nẵng, lên thẳng bán đảo Sơn Trà, tìm cách xuống Mũi Nghê. Lúc này những người thân ông ở gần đã có mặt, chuẩn bị giúp gia đình hương đèn để khấn vái tìm con. Người cha thất thần, chân bước còn không vững chỉ biết cậy nhờ họ hàng cúng vái, cầu khẩn để mong sớm tìm được con nhất.

Sau khi làm các thủ tục, ông được lực lượng chức năng đưa xuống Mũi Nghê. "Nhìn hiện trường nơi con gặp nạn tôi nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sóng đập, biển mênh mông vậy sống sao được!", ông Tường run run nhớ lại.

Ông Tường kể thêm, lúc đó trong đầu chỉ một ý nghĩ duy nhất là mong có tàu cá hay tàu của lực lượng nào đó tìm thấy xác con và sớm đưa về để khỏi nằm giữa biển khơi lạnh lẽo, vì đã 6, 7 tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Đứng trông về vùng biển mênh mông trong vô vọng, bất ngờ điện thoại ông réo lên, lực lượng biên phòng báo tin tàu hải quân vừa cứu được con gái ông.

"Tôi cũng không tin, trong đầu chợt nghĩ có cứu con cũng mất rồi. Nhưng khi được xem ảnh, tôi gần như 'đứng tim', không tin con được cứu sống. Cảm xúc lúc đó không sao diễn tả được", người cha nhớ lại.

Khoảng 16h, ông Tường được kết nối điện thoại nói chuyện với con gái. Lúc ấy người cha mới thở phào tin chắc con từ cõi chết trở về. Khi nghe con tự chiến đấu với "tử thần" giữa biển, sống sót nhờ vớ được chiếc phao tự chế trôi dạt, ông chỉ biết cảm ơn trời đất tổ tiên đã cứu vớt con gái, và tàu hải quân đã đến kịp lúc để mọi chuyện như một phép màu.

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Vợ chồng ông Tường ngồi đợi tàu đưa con vào bờ sáng 9/8.

Sáng nay, cả nhà ông Tường vừa nóng ruột chờ con vào bờ, vừa lo lắng xót xa cho hai gia đình còn lại cũng đang chờ tin con trong vô vọng.

"Tôi không mong gì hơn, chỉ mong các tàu tìm thấy hai cháu trong thời gian sớm nhất để các cháu về với gia đình. Làm cha mẹ, không ai chịu nổi cảnh này cả", ông Tường trải lòng.

Dự kiến, trưa nay 9/8, tàu biên phòng sẽ đưa chị T.T.P. vào đất liền sau khi cứu được chị vào 14h ngày 8/8.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 8/8, một nhóm sáu người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm: T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị P. được tàu hải quân cứu.

Thanh Hiền
#3 cô gái bị sóng cuốn mất tích #khấn tìm con #Đà Nẵng #Mũi Nghê #Sơn Trà #tàu hải quân #cứu người trôi giữa biển

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