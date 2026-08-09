Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố với 11 giám đốc sở, ngành

TPO - Theo UBND thành phố Hà Nội, việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của nhân sự và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo tờ trình của UBND thành phố, tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND, HĐND thành phố quy định Ủy viên UBND thành phố có không quá 6 người, gồm: người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tham mưu lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.

Đối chiếu cơ cấu nêu trên với các nhân sự đã được HĐND thành phố bầu và xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, có 6 nhân sự thuộc cơ cấu mới, gồm: ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Minh Long - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố.

Có 11 nhân sự không thuộc cơ cấu quy định. Do đó, để bảo đảm số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND thành phố đúng quy định, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với 11 nhân sự không thuộc cơ cấu mới là cần thiết.

"Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của nhân sự và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm", UBND thành phố Hà Nội nêu rõ.

Theo đó, danh sách 11 ủy viên UBND Thành phố được đề nghị miễn nhiệm, gồm: ông Trần Đức Hoạt - Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Thanh Nam - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Cùng với đó là ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội; ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung này, dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào sáng 10/8.