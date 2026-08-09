Thanh tra Chính phủ chỉ rõ 363 cơ sở nhà đất dôi dư chưa khai thác hiệu quả tại Hải Phòng

TPO - Thanh tra Chính phủ xác định Hải Phòng chưa khai thác và xử lý triệt để 363 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, với tổng diện tích đất hơn 515.000m².

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 438 ngày 17/7/2026, liên quan việc thanh tra chuyên đề các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại TP. Hải Phòng.

Theo kết luận, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND TP. Hải Phòng đã rà soát, phê duyệt phương án xử lý đối với 3.769 cơ sở nhà, đất.

Trong số này, 3.109 cơ sở tiếp tục được sử dụng; 297 cơ sở được điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng để phục vụ các mục đích như giáo dục, y tế, văn hóa và hạ tầng công cộng. Đáng chú ý, 363 cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng được chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để quản lý, khai thác theo quy định.

Thành phố Hải Phòng. Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ đánh giá Hải Phòng đã chủ động triển khai việc rà soát, sắp xếp tài sản công tương đối đồng bộ. Việc này góp phần bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động ổn định, hạn chế phát sinh nhu cầu đầu tư thêm trụ sở mới và tạo điều kiện khai thác nguồn lực từ tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trong 363 cơ sở nhà, đất dôi dư, có tới 176 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, 10/363 cơ sở được theo dõi trên sổ kế toán nhưng chưa xác định rõ nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản trên đất.

Một số cơ sở cũng chưa thực hiện đầy đủ việc cập nhật giá trị quyền sử dụng đất, chưa hạch toán, theo dõi giá trị quyền sử dụng đất sau khi cập nhật trên sổ kế toán theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Thanh tra Chính phủ, một số phương án xử lý còn phải điều chỉnh do quá trình rà soát ban đầu chưa đánh giá đầy đủ nhu cầu quản lý, sử dụng. Việc điều chuyển một số cơ sở cho cơ quan Trung ương cũng chậm do phải rà soát, trao đổi nhiều lần giữa các bên liên quan.

Đáng chú ý, đến thời điểm thanh tra, cả 363 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành việc khai thác hoặc xử lý triệt để theo yêu cầu tại Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính, UBND TP. Hải Phòng và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra, bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng thời báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì tham mưu Chính phủ nghiên cứu, xây dựng cơ chế nhằm rút ngắn quá trình xử lý nhà, đất dôi dư.

Đối với Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sớm hoàn thành phương án xử lý và đưa 363 cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả.