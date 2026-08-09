Vì sao Cao Bằng liên tiếp hứng chịu động đất?

TPO - Sáng sớm nay (9/8), khu vực xã An Hoà, tỉnh Cao Bằng tiếp tục xảy ra động đất, gây rung chấn trên bề mặt, là trận động đất thứ 4 ở Cao Bằng những ngày qua.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất, vào 02 giờ 39 phút 05 giây ngày 9/8 (giờ Hà Nội), khu vực xã An Hoà, tỉnh Cao Bằng ghi nhận động đất mạnh 3.2 độ, ở độ sâu khoảng 14.8km.

Một số camera nhà dân ghi nhận rõ rung chấn từ trận động đất này. Trước đó, từ ngày 30/7 đến ngày 3/8, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng cũng ghi nhận ba trận động đất nhỏ, có độ lớn từ 3.2 đến 3.6.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, các trận động đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên – Bắc Kạn – Yên Minh. Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi, phân tích chuỗi động đất này.

Trận động đất xảy ra sáng nay (9/8) tại xã An Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng là một trong những địa phương thường xảy ra hoạt động địa chấn do nằm trên nhiều hệ thống đứt gãy. Bên cạnh đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn – Yên Minh, Cao Bằng còn nằm trên đới đứt gãy Cao Bằng-Tiên Yên.

Những năm qua, trên đới đứt gãy này cũng ghi nhận nhiều trận động đất, trong đó mạnh nhất là trận động đất xảy ra ngày 25 tháng 11 năm 2019 với cường độ 5.4, gây rung chấn một khu vực rộng lớn ở miền Bắc, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội. Sau đó liên tiếp các trận động đất nhỏ hơn tiếp tục xảy ra.

Các nhà khoa học ghi nhận, suối bị mất nước, nhiều mó nước bị cạn ở vùng tâm chấn sau trận động đất này.