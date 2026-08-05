Cứu cá thể rùa đầu to quý hiếm

TPO - Một người dân ở xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa đầu to quý hiếm nặng khoảng 0,5 kg cho Công an xã. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng phối hợp với kiểm lâm và Vườn Quốc gia Vũ Quang đưa cá thể này về chăm sóc, bảo tồn trước khi thả trở lại tự nhiên.

Ngày 5/8, Công an xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một cá thể rùa đầu to quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Theo đó, khoảng 9h ngày 4/8, ông Trần Trọng Kiên (SN 1992, trú thôn Hương Đồng, xã Thượng Đức) đã mang một cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum) đến trụ sở Công an xã để tự nguyện giao nộp. Qua kiểm tra, cá thể rùa nặng khoảng 0,5 kg, trong tình trạng khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương hay suy yếu.

Cá thể rùa đầu to được người dân giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản, ghi nhận đặc điểm nhận dạng, khối lượng và tình trạng sức khỏe của cá thể rùa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đơn vị phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vũ Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang bàn giao cá thể rùa để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo cơ quan chức năng, rùa đầu to (Platysternon megacephalum) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB - nhóm được pháp luật ưu tiên bảo vệ, có giá trị đặc biệt về khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học.