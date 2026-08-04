Đón gà lôi lam mào trắng từ châu Âu về Quảng Trị, kỳ vọng phục hồi loài chim đặc hữu

TPO - 10 cá thể gà lôi lam mào trắng - loài chim đặc hữu cực kỳ quý hiếm của Việt Nam vừa được đưa từ châu Âu về Quảng Trị, đánh dấu bước khởi đầu cho chương trình phục hồi quần thể ngoài tự nhiên sau nhiều thập niên loài này gần như biến mất khỏi các cánh rừng miền Trung.

Ngày 4/8, tại Trung tâm nhân nuôi các loài trĩ quý hiếm Bản Bang (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tổ chức lễ chào đón 10 cá thể gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi) trở về quê hương.

Đàn gà gồm 5 cá thể trống và 5 cá thể mái, có nguồn gốc từ quần thể nhân nuôi bảo tồn tại châu Âu. Việc đưa đàn gà về Việt Nam được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Vườn thú Berlin, Tierpark Berlin và Vinpearl Safari Phú Quốc - các đối tác trong Chương trình phục hồi gà lôi lam mào trắng.

Theo kế hoạch, toàn bộ 10 cá thể sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thích nghi với điều kiện khí hậu, môi trường tại Quảng Trị. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thú y, di truyền, tập tính, sinh cảnh và an toàn, đàn gà mới được xem xét nhân nuôi và tái thả về tự nhiên.

10 cá thể gà lôi lam mào trắng hiện được chăm sóc tại Trung tâm nhân nuôi các loài Trĩ quý hiếm tại Bản Bang (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cho rằng việc đưa 10 cá thể gà lôi lam mào trắng từ châu Âu trở về không chỉ là hoạt động bảo tồn thông thường mà còn mở đầu hành trình khôi phục một loài chim đặc hữu của Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Theo ông Bảo, để gà lôi lam mào trắng có thể trở lại rừng tự nhiên, điều quan trọng không chỉ là xây dựng được đàn giống khỏe mạnh mà còn phải bảo vệ được những cánh rừng an toàn. Vì vậy, các ngành chức năng cần tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy săn bắt, bảo vệ nghiêm ngặt sinh cảnh và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ lộ trình tái thả.

Cận cảnh cá thể gà lôi lam mào trắng.

Theo Chương trình phục hồi gà lôi lam mào trắng, đợt tái thả thử nghiệm đầu tiên dự kiến được thực hiện vào cuối năm 2028 nếu các điều kiện kỹ thuật, thú y, phúc trạng động vật và an toàn sinh cảnh được đáp ứng.

Gà lôi lam mào trắng từng phân bố tại các khu rừng đất thấp ẩm ở miền Trung, gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế. Tuy nhiên, do suy giảm sinh cảnh và nạn săn bắt kéo dài, loài chim này gần như biến mất khỏi tự nhiên. Cuối những năm 1920, một số cá thể được đưa sang châu Âu và trở thành quần thể bảo tồn, lưu giữ nguồn gen quý hiếm cho đến nay.