Vụ án gà lôi trắng: Mẹ già vui mừng khi con được miễn trách nhiệm hình sự

TPO - Nghe tin con trai được tòa án cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự và có thể về, ở quê nhà, bà Nguyễn Thị Hương (82 tuổi, trú xã Đô Lương, Nghệ An) vui mừng đến phát khóc.

Chiều 17/10, bà Nguyễn Thị Hương (82 tuổi, trú xã Đô Lương, Nghệ An) vẫn đang ngồi ngóng chờ gia đình con trai trở về nhà sau khi được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử và quyết định miễn trách nhiệm hình sự.

Bà Nguyễn Thị Hương ngóng chờ con trai trở về sau khi được phiên tòa miễn trách nhiệm hình sự.

Bà Hương là mẹ của anh Thái Khắc Thành (SN 1980, trú xã Đô Lương) - người trước đó đã bị phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” gây xôn xao dư luận thời gian qua.

“Tuổi cao sức yếu nên hôm nay tôi không ra cùng con tham dự phiên tòa. Nghe tin báo về con được tự do, được miễn trách nhiệm hình sự nên vui lắm. Thời gian qua, nhờ các cơ quan cấp trên, các nhà báo và nhiều người quan tâm giúp đỡ, động viên, nên con tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi biết ơn tất cả mọi người”, bà Hương xúc động nói.

Bà Hương cho biết, anh Thành là con thứ tư trong gia đình có 5 người. Chồng bà từng là thương binh, mất hơn 20 năm trước. Hiện bà Hương sống với vợ chồng anh Thành và 3 cháu nhỏ. Hàng ngày, anh Thành đi hát đám cưới, nuôi gà và chim cảnh để kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Căn nhà của anh Thành.

Từ khi con trai vướng vào vụ án, cả gia đình bà Hương ai cũng buồn lo. Bà thường động viên con trai giữ vững tinh thần. Riêng với bản thân bà Hương, đó là khoảng thời gian nặng nề nhất của bà. Chẳng biết làm gì hơn, bà chỉ biết thắp hương cầu nguyện cho con sớm được bình an. Nay ước nguyện đó đã thành hiện thực, bà chỉ mong con trai trở lại cuộc sống bình yên, chăm lo gia đình.

Nghe tin anh Thái Khắc Thành đã được miễn trách nhiệm hình sự trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, nhiều người hàng xóm đã đến chúc mừng và bày tỏ sự cảm thông, mong anh Thành sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan đến sự việc này, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), người bào chữa cho anh Thái Khắc Thành cho biết, trước khi xử phúc thẩm, bị cáo Thành bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nghĩa là mọi di chuyển đều phải xin phép cơ quan tố tụng. Khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên miễn trách nhiệm hình sự, miễn phạt bổ sung 30 triệu đồng và hủy bỏ quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo được tự do, không còn bị hạn chế quyền đi lại. “Từ nay, anh Thành được quyền đi lại, sinh hoạt, lao động bình thường, không cần xin phép hay báo cáo cơ quan nào nữa”, luật sư Hiển khẳng định.

Anh Thái Khắc Thành cùng vợ tại phiên tòa sáng 17/10.

Như đã đưa tin, ngày 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, trú xã Đô Lương, Nghệ An). Xét kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định sửa bản án hình sự sơ thẩm thành miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo Thành.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, anh Thái Khắc Thành tìm hiểu, mua một con gà trống từ Cần Thơ và đổi một con chim chích chòe lửa lấy 2 con gà lôi mái ở Nghệ An. Sau thời gian nuôi, đàn gà lôi sinh sản được 10 con non. Tháng 3, anh Thành rao bán 10 gà lôi con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng.

Ngày 2/4/2025, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, anh Thành bị công an kiểm tra, thu giữ. Lực lượng chức năng đồng thời phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà anh Thành.

Kết luận giám định xác định tất cả là gà lôi trắng (Lophura nycthemera) - loài thuộc nhóm IB, động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Bị cáo Thái Khắc Thành sau đó bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm. Sau đó, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Cũng trong ngày 13/8, anh Thái Khắc Thành được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

Theo TAND tỉnh Hưng Yên, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BN MT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị xác định là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.