Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sắp có mưa sao băng đẹp nhất năm

Nguyễn Hoài

TPO - Đêm 12, rạng sáng ngày 13/8, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids - một trong những trận mưa sao băng đẹp và được mong chờ nhất trong năm.

Mưa sao băng Perseids diễn ra từ ngày 17/7 đến 24/8 hàng năm, đạt cực đại vào khoảng đêm ngày 12, rạng sáng 13/8. Đây là một trong những trận mưa sao băng được chờ đợi nhất hằng năm, đặc biệt tại Bắc bán cầu với tần suất cực đại có thể đạt từ 60-80 vệt một giờ.

Perseids hình thành khi Trái đất đi qua dòng bụi và các mảnh vụn do sao chổi Swift-Tuttle để lại, tạo thành những vệt sáng nhanh trên bầu trời.

Điểm đặc biệt của Perseid năm nay là thời điểm cực đại gần như trùng với trăng non, đồng nghĩa ánh trăng gần như không gây ảnh hưởng đến việc quan sát.

Đây được đánh giá là điều kiện rất thuận lợi đối với những người muốn săn sao băng, trái ngược với năm ngoái, khi điều kiện trăng tròn làm che mờ rất nhiều vệt băng sáng.

chatgpt-image-07-06-05-9-thg-8-2026.png
Mưa sao băng Perseids sẽ đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.

Tâm điểm quan sát là chòm sao Anh Tiên nằm ở phía đông bắc trên bầu trời. Tuy nhiên, các vệt sao băng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Thời gian quan sát lý tưởng nhất là sau nửa đêm.

Người quan sát không cần kính thiên văn, nên tìm nơi có bầu trời quang, rộng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Chú ý theo dõi thời tiết nếu có kế hoạch quan sát.

Đáng lưu ý, cũng trong ngày 12/8 còn diễn ra một sự kiện thiên văn rất đáng chú ý là nhật thực toàn phần.

Hiện tượng này xảy ra khi Mặt trăng đi qua giữa Trái đất và Mặt trời, che khuất hoàn toàn Mặt trời trong thời gian ngắn. Khi đó, bầu trời giữa ban ngày trở nên tối sầm, nhiệt độ có thể giảm và vành nhật hoa hiện rõ quanh Mặt trăng.

Đây là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú, nhưng chỉ có thể quan sát toàn phần tại một dải hẹp trên Trái đất.

Lần nhật thực này chỉ có thể thấy được ở Châu Âu, Bắc Á, Bắc/Tây Phi, phần lớn Bắc Mỹ. Việt Nam không thể quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần này.

Nguyễn Hoài
#mưa sao băng Perseids #chòm sao Anh Tiên #Nhật thực toàn phần

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe