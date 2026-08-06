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Nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng vọt, lộ diện 'ngành hot'

Nguyễn Hoài

TPO - Nền tảng tìm kiếm Cốc Cốc ghi nhận 13,4 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến chủ đề Việc làm trong 7 tháng đầu năm 2026, đồng thời hé lộ lát cắt về các ngành nghề được quan tâm nhất.

Từ ngày 1/1 đến 31/7, Cốc Cốc ghi nhận khoảng 13,4 triệu lượt tìm kiếm thuộc chủ đề Việc làm. Trong 1.000 cụm từ khóa có lượng tìm kiếm cao nhất, nhóm nền tảng và website tuyển dụng chiếm 54,8%, đứng đầu trong các nhóm nội dung được thống kê.

TopCV, Việc Làm 24h, VietnamWorks và CareerViet nằm trong nhóm nền tảng được tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc, bên cạnh JOBOKO, JobsGO, CareerLink, HotelJob, Indeed và Việc Làm Tốt.

Ngoài việc tìm nơi tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, người dùng còn quan tâm đến quá trình chuẩn bị hồ sơ. Nhóm truy vấn về CV, đơn từ và hồ sơ xin việc chiếm 14,4%; tìm việc nói chung và các nội dung về ngành nghề, vị trí công việc cùng đạt 8,1%.

Dữ liệu cho thấy hành trình tìm kiếm thông tin việc làm diễn ra theo nhiều bước, từ lựa chọn nền tảng, hoàn thiện hồ sơ đến tìm hiểu công việc cụ thể.

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Nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng vọt thời gian qua. Ảnh minh hoạ.

Logistics dẫn đầu mức tăng tìm kiếm

Trong nhóm từ khóa về nghề nghiệp, vị trí và hình thức làm việc, “logistics” và “freelancer” đứng đầu về lượt tìm kiếm. Theo sau là các nội dung liên quan đến phiên dịch, QA, kỹ sư, nhân sự, quản trị khách sạn - nhà hàng, hành chính văn phòng, phân tích dữ liệu và lập trình.

So với cùng kỳ năm 2025, lượt tìm kiếm liên quan đến logistics tăng 213%, cao nhất trong nhóm khảo sát. Quản trị khách sạn - nhà hàng tăng 105%; IT helpdesk tăng 64%; kỹ sư, cơ khí và kỹ thuật tăng 44%. Một số vị trí thuộc nhóm công nghệ và dữ liệu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

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Logistics đang trở thành ngành nghề nhận được sự quan tâm lớn. Ảnh minh hoạ.

Tuyển dụng công chức, viên chức nhận được nhiều sự quan tâm

Dữ liệu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể của các truy vấn liên quan đến tuyển dụng trong khu vực công. Cụm “tuyển dụng công chức” tăng 96%, trong khi “tuyển dụng viên chức” tăng 374% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều văn bản về vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật. Bên cạnh đó là các truy vấn như “vị trí việc làm cấp xã”, “hồ sơ công chức viên chức”, “Sàn giao dịch việc làm quốc gia” và “Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội”.

Trong nhóm tìm kiếm chuyên sâu, “tính lương gross sang net” đứng đầu về lượng truy vấn. Các nội dung về thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế, luật lao động và mẫu CV cũng nằm trong top 10.

Điều này cho thấy sự quan tâm không chỉ tập trung vào vị trí tuyển dụng, mà còn mở rộng sang thu nhập thực nhận và những thông tin cần thiết trong quá trình làm việc.

Nhìn tổng thể, dữ liệu từ Cốc Cốc cho thấy mối quan tâm về việc làm đang hình thành một chuỗi thông tin: tìm cơ hội, chuẩn bị hồ sơ, lựa chọn nghề nghiệp, tính toán thu nhập, cập nhật quy định và sử dụng công cụ hỗ trợ công việc.

Người dùng đang ngày càng chủ động hơn trong việc thu thập thông tin, đánh giá cơ hội và chuẩn bị thích ứng với môi trường làm việc.

Dù không đồng nhất và không phản ánh toàn bộ nhu cầu tuyển dụng, quy mô nhân lực hoặc triển vọng của từng ngành trên toàn thị trường, các số liệu trên là lát cắt phản ánh biến động về mức độ quan tâm của người dùng Cốc Cốc với chủ đề Việc làm trong bối cảnh hiện nay.

Nguyễn Hoài
#việc làm #ngành hot #tìm kiếm #logistics #công chức #tuyển dụng #hồ sơ

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