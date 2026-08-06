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Khánh Hòa 'siết' nạn mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng

Phùng Quang

TPO - Khánh Hòa tăng cường đấu tranh với các hành vi xâm hại động vật hoang dã trên không gian mạng khi yêu cầu Công an tỉnh theo dõi, rà soát các tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu mua bán, săn bắt trái phép.

Ngày 5/8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND cấp xã tiếp tục phối hợp bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, Công an tỉnh chủ trì rà soát, xác minh, lập danh sách các đối tượng, tài khoản, hội, nhóm, diễn đàn trên không gian mạng có hành vi mua bán, săn bắt, bẫy, đánh bắt, tận diệt nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã để xử lý nghiêm theo quy định.

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Thời gian qua, tình trạng săn bắt chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng phức tạp.

Đồng thời, Công an tỉnh tăng cường theo dõi hoạt động mua bán động vật hoang dã, chim hoang dã, động vật ngoại lai và các sản phẩm từ động vật hoang dã trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng nhắn tin nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Việc giám sát không gian mạng là một trong nhiều nhiệm vụ của Công an tỉnh, cùng với vai trò chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch số 7191/KH-UBND về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Công an tỉnh cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giáo hội Phật giáo tỉnh tuyên truyền thực hành phóng sinh đúng quy định; tiếp nhận, xử lý tin báo từ cơ sở tôn giáo và người dân qua đường dây nóng để điều tra, triệt phá các đường dây lợi dụng hoạt động phóng sinh để buôn bán trái phép động vật hoang dã.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và UBND cấp xã rà soát, lập danh sách các đối tượng, địa bàn trọng điểm, điểm nóng; thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực XIII được đề nghị kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu động vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES khi phát hiện vi phạm; phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản qua biên giới.

Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để phát sinh hoặc tái diễn vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Phùng Quang
#UBND tỉnh Khánh Hòa #động vật hoang dã #giám sát không gian mạng #nguồn lợi thủy sản

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