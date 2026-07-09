Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huế:

Dự án Cụm công nghiệp gần 500 tỷ đồng nhiều lần thất hứa

Ngọc Văn

TPO - Hơn nửa năm sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, 171 hộ dân phường Kim Trà (TP. Huế) vẫn chưa nhận được tiền chi trả từ dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hương Xuân, trong khi chủ đầu tư liên tiếp thất hứa và chưa làm rõ khả năng tiếp tục triển khai dự án.

Ngày 7/7, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND phường Kim Trà, cho biết địa phương vừa tiếp tục có văn bản gửi Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (Công ty Thành Phát) - chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hương Xuân, đề nghị doanh nghiệp làm rõ việc có tiếp tục triển khai dự án hay không, đồng thời sớm bố trí kinh phí chi trả bồi thường cho người dân.

tp-1-cum-cn-huong-xuan.jpg
Dự án CCN Hương Xuân triển khai trên khu đất rộng 58 ha, trị giá đầu tư gần 487 tỷ đồng vẫn chưa có hoạt động xây dựng nào.

Động thái này được đưa ra sau khi doanh nghiệp không thực hiện cam kết tại cuộc họp ngày 12/6. Theo biên bản làm việc giữa tháng 6, Công ty Thành Phát hứa đến ngày 20/6 sẽ có văn bản trả lời về khả năng chi trả tiền bồi thường và năng lực thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, địa phương vẫn chưa nhận được phản hồi.

CCN Hương Xuân được UBND TP. Huế phê duyệt thành lập ngày 30/6/2025, với tổng mức đầu tư gần 487 tỷ đồng. Ngày 31/12/2025, UBND phường Kim Trà phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 171 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng.

tp-c_2-cum-cn-huong-xuan.jpg
Xuyên qua khu đất dự án rộng lớn vẫn là những con đường đất quanh co, nhỏ hẹp, lồi lõm.

Theo quy định, việc chi trả phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi phương án được phê duyệt. Thế nhưng đến nay, tiền bồi thường vẫn chưa đến tay người dân.

Từ đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 cùng UBND phường Kim Trà đã nhiều lần gửi văn bản, làm việc trực tiếp để đôn đốc Công ty Thành Phát chuyển kinh phí.

tp-c_3-cum-cn-huong-xuan.jpg
Dù nhiều lần hứa hẹn, nhưng những chủ đất nơi đây vẫn chưa nhận được đồng tiền đền bù nào.

Sau nhiều lần bị nhắc nhở, doanh nghiệp cam kết bố trí hơn 91 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng, trong đó hoàn thành chi trả đợt 1 trước ngày 30/4/2026 và phần còn lại trước ngày 30/6/2026. Tại cuộc họp ngày 13/3/2026, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư ứng trước một phần kinh phí để hỗ trợ người dân. Doanh nghiệp đồng ý và tiếp tục đưa ra cam kết mới. Tuy nhiên, hết tháng 4 rồi đến hết tháng 6, các mốc thời gian này đều bị bỏ lỡ.

Tại cuộc họp ngày 12/6, Công ty Thành Phát tiếp tục đề nghị rà soát nguồn vốn và hứa sẽ có văn bản trả lời trước ngày 20/6. Tuy nhiên đến nay, cam kết này chưa được thực hiện và không có phản hồi.

tp-c_4-cum-cn-huong-xuan.jpg
Mặt bằng rộng lớn này đã được người dân chấp hành bàn giao từ lâu, hiện bỏ hoang.

Ông Phan Bá Hiếu - Tổ trưởng Tổ dân phố Tây Xuân, cho biết người dân tổ đã chấp hành tốt chủ trương giao mặt bằng thực hiện dự án, chấp nhận bỏ hoang ruộng đồng kéo dài nhưng lại chưa nhận được tiền bồi thường.

“Nếu việc chi trả vẫn chậm trễ, đất đai tiếp tục bỏ hoang thì người dân sẽ càng thêm khó khăn, không có thu nhập nào từ sản xuất nông nghiệp”, ông Hiếu nói.

tp-c_5-cum-cn-huong-xuan-2.jpg
Ruộng đồng bỏ hoang nhiều vụ, người dân không có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.

Mới đây, tại cuộc làm việc do Sở Công Thương TP. Huế tổ chức, Công ty Thành Phát đề xuất lùi thời gian chi trả bồi thường đợt 1 sang quý I/2027 với lý do chi phí đầu tư tăng cao. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Sở Công Thương thành phố và chính quyền địa phương bác bỏ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành chi trả trong quý III/2026.

tp-c_6-cum-cn-huong-xuan.jpg
Người dân dài cổ chờ nhận tiền đền bù.

Theo ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, nếu việc chi trả tiếp tục kéo dài sang năm 2027, đời sống người dân sẽ càng khó khăn, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào dự án, chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

CCN Hương Xuân do Công ty Thành Phát (Hà Nội) làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. CCN được định hướng thu hút các ngành chế biến nông - lâm - thủy sản, thực phẩm, dược phẩm; công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, công nghệ số, năng lượng sạch, logistics và các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Ngọc Văn
#CCN Hương Xuân #phường Kim Trà #Công ty Thành Phát #người dân chờ đền bù #dự án công nghiệp Huế #giải phóng mặt bằng dự án #thu hồi đất #tiến độ dự án đình trệ #TP. Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe