Cất nóc Parc Hanoi, dự án văn phòng hạng A tại Starlake Tây Hồ Tây

Sáng 8/7, Indochina Kajima cùng các đối tác đã tổ chức Lễ Cất nóc dự án Parc Hanoi, tòa nhà văn phòng hạng A cao 23 tầng, tọa lạc tại Starlake Tây Hồ Tây. Tòa nhà nổi bật với công viên xanh tích hợp, kết nối xanh xuyên tầng cải thiện chất lượng không khí, cùng trung tâm tiện ích, chăm sóc sức khoẻ (wellness hub) rộng hơn 500 m²...

Parc Hanoi sẽ cung cấp 45.033 m² diện tích cho thuê, bao gồm 2.653 m² mặt sàn bán lẻ, đạt chứng nhận LEED Gold và WELL Platinum.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Starlake Tây Hồ Tây, Parc Hanoi đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về văn phòng hạng A linh hoạt và bền vững, thông qua không gian được thiết kế tinh tế, thúc đẩy hiệu suất kinh doanh, thân thiện môi trường, đồng thời đặt sức khỏe và sự thoải mái của người sử dụng làm trọng tâm.

Indochina Kajima cùng các đối tác đã tổ chức Lễ Cất nóc dự án Parc Hanoi, tòa nhà văn phòng hạng A cao 23 tầng, tọa lạc tại Starlake Tây Hồ Tây.

Tầng trệt của tòa nhà là khu thương mại tiện lợi với đa dạng dịch vụ và lựa chọn ẩm thực chất lượng. Bổ trợ cho diện tích thương mại này là một trung tâm tiện ích, chăm sóc sức khoẻ (wellness hub) rộng hơn 500m2, bao gồm phòng tập thể thao, khu phòng tắm và tủ đồ cá nhân, khu vực thư giãn nghỉ ngơi, khu giải trí, cùng các không gian làm việc chung, phòng họp và tổ chức sự kiện linh hoạt.

Thiên nhiên hiện diện trong từng đường nét thiết kế tại Parc Hanoi, hỗ trợ sức khỏe, tăng cường kết nối và giúp trải nghiệm thường nhật được phong phú hơn. Vườn cảnh quan nội khu kết nối liền mạch với công viên công cộng liền kề, tạo nên một trong những mô hình văn phòng tích hợp công viên tiêu biểu tại Việt Nam. Không gian xanh được thiết kế tại từng ban công riêng biệt ở mỗi tầng, cùng với vườn cảnh quan chung tại tầng 2 và 3. Những không gian này phù hợp cho phút giây nghỉ ngơi hay gặp gỡ kết nối, hỗ trợ giảm nhiệt độ, cải thiện chất lượng và lưu thông không khí cho toàn bộ toà nhà, kiến tạo nên một môi trường làm việc ‘chuẩn xanh’.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Starlake Tây Hồ Tây, Parc Hanoi đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về văn phòng hạng A

“Những yếu tố được cân nhắc một cách toàn diện như: tiếp cận ánh sáng tự nhiên, chất lượng không khí, nhiệt độ toà nhà, cách âm giảm ô nhiễm tiếng ồn, sự gắn kết với thiên nhiên, khuyến khích vận động và giao lưu kết nối đều được nghiên cứu tỉ mỉ để hình thành một môi trường làm việc hiệu quả, linh hoạt, lành mạnh và truyền cảm hứng”. Ông Peter Ryder, Chủ tịch Điều hành, Indochina Capital chia sẻ.

“Các giá trị này thúc đẩy hiệu suất làm việc, sự hài lòng của đội ngũ nhân sự, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong vận hành và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm. Cách tiếp cận toàn diện của chúng tôi đã được ghi nhận tại Giải thưởng International Property Awards Asia Pacific 2026 - 2027, nơi Parc Hanoi đã vinh dự được trao ba Giải thưởng Năm sao trong các hạng mục Dự án Văn phòng Xuất sắc nhất Việt Nam, Dự án Thương mại Bền vững Xuất sắc nhất Việt Nam và Kiến trúc Văn phòng Xuất sắc nhất Việt Nam”.