Vẻ đẹp hiện đại kết hợp với phong cách Wabi Sabi trong căn biệt thự

TPO - Căn biệt thự 500m2 được xây dựng cho nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia của gia chủ. Công trình vừa mang vẻ đẹp hiện đại trẻ trung vừa trầm ổn, mộc mạc của tinh thần Wabi Sabi.

Phong cách Wabi Sabi (phong cách Nhật Bản-PV) tôn vinh sự đơn giản, ngẫu nhiên và nét mộc mạc trong cuộc sống, còn hợp phong cách hiện đại tiện nghi sang trọng. Khi kết hợp lại, không gian mang đến bức tranh mới mẻ và tính thẩm mỹ cao.

Bên ngoài, căn biệt thự mang lại cảm giác hiện đại với mặt đứng ấn tượng, kết hợp giữa hình khối, đường cong và yếu tố trang trí lớn từ gạch thông gió. Các diện tường bao quanh là sự kết hợp của tường bê tông và kính.

Bên hông KTS thiết kế thêm một hồ bơi tư gia xanh mát và riêng tư, vừa là nơi gia chủ thư giãn, rèn luyện sức khỏe, vừa là một yếu tố điều hòa vi khí hậu cho khối nhà.

Nội thất bên trong căn hộ được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại với đường nét gọn gàng, hạn chế các chi tiết. Tuy nhiên với màu sắc Wabi Sabi như trắng, nâu trầm, đồng,... không gian trở nên mộc mạc và dễ chịu.

Bên cạnh màu sắc thì chất liệu tự nhiên như gỗ, đá với các vân tự nhiên cũng đem tới cảm giác tự nhiên, sang trọng cho đúng tầm vóc của biệt thự 500m2.