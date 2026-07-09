‘Ma trận’ dịch vụ check quy hoạch: Cuộc sống đảo lộn, giao dịch bị hủy vì nhiễu loạn thông tin trên mạng

TPO - Người có đất ở, người có đất bán và cả người mua cũng rơi vào tình cảnh khổ sở vì các trang check quy hoạch trên mạng. Những thông tin "không rõ nguồn gốc, không có độ xác tín' được các trang mạng gắn vào các thửa đất dẫn đến sai tên chủ sở hữu, sai diện tích… khiến người bán bức xúc, người mua e dè.

Người dân xem triển lãm Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Duy Phạm.

"Mất ăn, mất ngủ" vì các trang check quy hoạch

Vừa qua, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của hơn 10 hộ dân ở xã Thường Tín (Hà Nội) về việc các trang mạng (như Guland, iquyhoach, quyhoachhanoi, quyhoach24h, quyhoachvietnam...) đăng tải quy hoạch gây thiệt hại về kinh tế, tinh thần, và đảo lộn cuộc sống gia đình.

Điển hình, ông Trần Xuân Phúc (SN 1966, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, trên mạng có nhiều trang đăng tải thông tin quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đường bộ, quy hoạch sử dụng đất của cơ quan chức năng...nhưng tất cả đều không được cơ quan chức năng kiểm chứng. Đồng thời, các trang này làm lộ các thông tin chi tiết thửa đất của người dân.

Từ đó, ông Phúc đặt câu hỏi về nguồn thông tin từ bản đồ địa chính chi tiết, phân khu, đồ án do cơ quan chức năng nào đã cung cấp hoặc ủy quyền mà các doanh nghiệp này công nhiên đăng tải, trong khi cơ quan chức năng được quyền công bố quy hoạch và có trách nhiệm công bố quy hoạch thì vẫn chưa đăng tải để người dân được biết?

“Gần 6 tháng qua, khi các trang check quy hoạch này đăng tải thông tin khiến cuộc sống trong khu nhà chúng tôi bị đảo lộn. Nhiều người bàn tán, nhà bà này mất gần hết cả nhà, nhà ông kia chỉ còn có vài mét vuông thì lấy đâu ra mà giữ được…” – ông Phúc bức xúc.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tiệp (SN 1984, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội) cho biết, việc các trang tin này đăng tải thông tin quy hoạch làm nhà đất của gia đình không thể giao dịch.

“Ai cũng chê bai là đất này vào quy hoạch thì mua làm gì? Không tin thì cứ vào trang quy hoạch của Guland mà xem, nó chính xác đến từng cm, và hình thể thửa đất này, thửa đất kia tóp hậu, vẹo sang một bên, có góc tù… khiến người dân chúng tôi không biết đâu mà lần” – ông Tiệp trình bày.

Mô hình tại triển lãm được nhiều người dân quan tâm. Ảnh: Duy Phạm.

Người bán, người mua khổ sở vì check quy hoạch trên mạng

Không chỉ người mua nhà, đất rơi vào tâm lý hoang mang, nhiều chủ sở hữu bất động sản cũng lâm vào cảnh khốn đốn vì những thông tin quy hoạch được lan truyền trên các website và ứng dụng không chính thống.

Chỉ cần một kết quả tra cứu hiển thị khu đất nằm trong "diện quy hoạch" của các trang mạng sẽ khiến lô đất rơi vào 'tình cảnh' dừng giao dịch hoặc ép giá', trong khi người bán không có căn cứ để giải thích hay chứng minh thông tin đó chưa chính xác. Ngược lại, người mua cũng lo ngại "xuống tiền nhầm" đối với những lô đất có nguy cơ vướng quy hoạch nên chấp nhận bỏ lỡ cơ hội hoặc mất nhiều thời gian, chi phí để kiểm chứng.

Điển hình, như trường hợp của bà Nguyễn Hà (trú tại Hà Nội), do không còn nhu cầu sử dụng thửa đất đang ở, gia đình bà đã quyết định bán cho người khác. Hai bên đã thống nhất giá cả và hẹn giao dịch tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên, hôm sau, người mua thắc mắc về diện tích trên sổ đỏ và diện tích trên một số trang mạng check quy hoạch lại chênh lệch nhau khá lớn. Việc này khiến hai bên không thể giao dịch được vì người mua còn e dè.

Băn khoăn về thông tin này, bà Hà cũng lên mạng và vào trang check quy hoạch Guland kiểm tra thử thì đúng như vậy. Tên chủ sở hữu đúng tên bà nhưng diện tích đất trên trang này chỉ có hơn 36m2, trong khi trên sổ đỏ gần 40m2.

"Không hiểu thông tin các trang này lấy ở đâu và dẫn đến việc sai lệch, gây thiệt hại cho người dân thì ai chịu trách nhiệm?" - Bà Hà chia sẻ bức xúc.

Vụ việc trên chỉ là một điển hình trong số rất nhiều trường hợp bị đình trệ, 'bể' giao dịch chỉ vì những thông tin quy hoạch chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, khiến cả người mua lẫn người bán đều trở thành "nạn nhân" của ma trận tra cứu quy hoạch trên mạng.

Các thông tin quy hoạch được người dân rất quan tâm thời điểm hiện tại. Ảnh: Duy Phạm.

Người dân muốn kiểm tra quy hoạch ở đâu?

Trước thực trạng nhiều người dân sử dụng các nền tảng trực tuyến để tra cứu thông tin quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo cần thận trọng khi tra cứu tại các trang như quyhoach24h, Guland, quyhoachvn..., dù các doanh nghiệp này có cơ sở nhất định nhưng thông tin không đầy đủ và không mang tính chính thống, chỉ nên dùng để tham khảo.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội lưu ý người dân cần phân biệt rõ quy hoạch tổng thể là định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô, mang tính chiến lược chứ không phải công cụ để phục vụ nhu cầu dân sinh như mua bán nhà hay làm sổ đỏ. Việc thấy màu sắc trên bản đồ tổng thể không có nghĩa là nhà đất đó chắc chắn được giữ lại hay bị giải tỏa.

Trong khi đó, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết là những cấp độ có độ chính xác cao. Trong đó, quy hoạch chi tiết mới là căn cứ chính xác cuối cùng để xác định tình trạng đất đai của từng hộ dân.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống tra cứu mới, dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026. Thông tin sẽ được cung cấp qua trang web, phần mềm và ứng dụng trên điện thoại di động. Các kênh chính thức bao gồm website của sở, website thành phố và Cổng thông tin điện tử thành phố.

Còn hiện tại, người dân muốn xin cấp thông tin quy hoạch cần "gõ cửa" cơ quan nào? Giải đáp câu hỏi này, ông Bùi Dương, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công số 1 (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) cho biết, hiện nay, thủ tục xin cung cấp thông tin quy hoạch đang được duy trì để phục vụ nhu cầu của người dân.

Thay vì nộp trực tiếp tại phường xã như trước, người dân sẽ nộp hồ sơ tại các Trung tâm Hành chính công. Sau đó, các trung tâm này có trách nhiệm luân chuyển hồ sơ về cho UBND các phường, xã để xử lý theo thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ hiện nay đã được đơn giản hóa tối đa, bao gồm: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) và Thông tin định danh điện tử (VNeID) của người nộp hồ sơ (thay thế cho thẻ Căn cước công dân bản vật lý trước đây). Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ trả lời và cung cấp thông tin dựa trên quy hoạch 1/2000; Thủ tục này tương đối đơn giản, thời gian nhận kết quả thường là 7 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ. Thủ tục này thực hiện hoàn toàn miễn phí.