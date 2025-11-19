Đại biểu Quốc hội: Đền bù đất đai, người dân phải được vui mừng trước tiên

TPO - Nhấn mạnh điều này, đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn đề nghị phải rà soát chính sách đền bù đất đai thật ưu đãi, không những hỗ trợ toàn bộ 100% như dự thảo nghị quyết, nếu cần có chính sách hỗ trợ thêm cũng phải làm.

Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Đề xuất nhiều cơ chế mới liên quan đến đền bù thu hồi đất đai. (Ảnh minh họa)

Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là quy định Nhà nước thu hồi đất với trường hợp dự án đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất. Trong trường hợp này, HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên), quy định này sẽ giải quyết tình trạng “dự án bị ách tắc do vài hộ không thỏa thuận, xử lý “điểm nghẽn” kéo dài do một số trường hợp không hợp tác, gây đình trệ dự án và làm lãng phí nguồn lực.

Tuy nhiên, dù đã quy định tỷ lệ 75%, đại biểu lưu ý, việc thu hồi phần diện tích còn lại cần phải được cân nhắc vì chưa đảm bảo nguyên tắc tự nguyện trong các dự án theo cơ chế thỏa thuận.

“Việc xác định tiêu chí 75% diện tích và 75% số hộ cũng còn mang tính cơ học, không phản ánh tình huống thực tế. Ví dụ, đối với trường hợp còn lại 1 hộ nhưng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Đặc biệt, chưa có cơ chế kiểm soát nguy cơ nhà đầu tư lợi dụng dẫn đến việc có thể xảy ra tình trạng chủ đầu tư cố tình chậm trễ, tạo sức ép để Nhà nước thu hồi thay họ, nhằm giảm chi phí thỏa thuận”, đại biểu Huy cho hay.

Từ phân tích trên, đại biểu đoàn Hưng Yên đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc đảm bảo quyền lợi ngang bằng giữa các hộ dân. Quy định phần diện tích Nhà nước thu hồi phải được bồi thường theo mức tương đương với mức thỏa thuận trung bình của 75% diện tích trước kia, hoặc áp dụng theo khung bồi thường riêng phản ánh giá thị trường; tránh tình trạng chêch lệch giá gây khiếu nại.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) cho rằng, nhìn ở góc độ của doanh nghiệp, quy định trên đang có một số điểm không hợp lý. Trong đó, luật đã đứng ra cho phép Nhà nước thu hồi nhưng lại thêm thủ tục HĐND tỉnh quyết định. Như vậy, ở đây có thể hiểu HĐND có thể từ chối hoặc đồng ý.

Theo ông, việc này làm gia tăng thêm một tầng nấc, thậm chí gây khó vì HĐND có thể không dám làm vì sợ dự án phức tạp, nhân dân khiếu kiện kéo dài. Vì vậy, ông đề nghị không giao HĐND quyết định, nếu cần quy định thêm các tiêu chí để Nhà nước thu hồi.

Đề xuất lập tòa án chuyên biệt về đất đai

Cùng quan tâm đến chính sách đền bù, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) cho rằng, theo tính toán, mức giá đền bù thường chiếm tới 70% tổng chi phí, nếu không cẩn thận sẽ làm “đội vốn” rất nhiều. Khi đó, liệu ngân sách nhà nước có đảm bảo được không? Theo ông, dự thảo nên quy định mức đền bù trên giá trị thực tế hoặc 75% giá trị xây mới, để họ lựa chọn thay vì “đền bù 100%”.

Đại biểu Lê Kim Toàn. Ảnh: PV

Cùng đề cập đến vấn đề này, đại biểu Lê Kim Toàn (Gia Lai) viện dẫn nhiều báo cáo nói, số vụ khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ lớn, thậm chí, nhiều vụ việc dù đã được xem xét, giải quyết nhưng vẫn kéo dài, gây bức xúc. Từ đó, ông Toàn gợi ý về việc thành lập tòa án riêng biệt về đất đai.

“Đã xem đất đai là tài nguyên đặc biệt, tài sản đặc biệt, đất đai lại chiếm tỷ lệ cao trong các vụ việc khiếu nại, kéo dài, vậy thì lập tòa án chuyên biệt để giải quyết các tranh chấp đất đai, được không?”, ông Toàn đặt vấn đề.

Cũng theo ông Toàn, khi đầu tư dự án, trước tiên, người dân tại chính dự án đó phải được hưởng lợi và mức đền bù, giải phóng mặt bằng phải ưu đãi nhất. “Trước tiên, người dân khi được đền bù phải mừng đã, đừng để người dân buồn, càng không được để người dân khiếu nại vì chính sách này”, nhấn mạnh điều này, ông đề nghị không những phải hỗ trợ toàn bộ 100%, mà hỗ trợ thêm cũng phải làm.

“Nhà tôi cấp 4, nhưng từ ông nội tôi ở, hiện tôi đang ở, rồi con cháu tôi sau này cũng ở được. Vậy bây giờ ra khu đất mới, tiền đâu xây? Trong khi nhà cũ đang ở, tuy cũ nhưng vẫn ở được. Những trường hợp như vậy không nên so kè gì với dân. Người dân ở vùng trực tiếp của dự án phải vui mừng, hưởng lợi trước tiên”, ông nói.