Thanh tra kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ liên quan đất đai ở Gia Lai

TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ và kiến nghị Cơ quan CSĐT công an tỉnh khởi tố vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

Ngày 16/11, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai xác nhận cơ quan này đã gửi văn bản đến Cơ quan CSĐT công an tỉnh, kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ liên quan, sau khi hoàn tất thanh tra công tác quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

Ngày 22/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về vụ việc này. Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra nhận thấy lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ (TP. Quy Nhơn, Bình Định cũ, nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ông Cao Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, bà Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang, công chức địa chính xã Phước Mỹ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Thời điểm hiện tại, ông Cao Minh Thi đang là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây.

Căn cứ Luật Thanh tra 2025 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan CSĐT công an tỉnh xem xét, khởi tố theo quy định và thông báo cho Thanh tra tỉnh biết kết quả giải quyết vụ việc.

Khu đất hơn 2.500 m2 liên quan đến các vi phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Phước Mỹ cũ.

Khu đất hơn 2.500 m2 tại thôn Thanh Long (xã Phước Mỹ) vốn thuộc quản lý nhà nước và trước đây do Hợp tác xã Phước Thành 3 (đã giải thể) sử dụng. Tuy nhiên, khu đất này bất ngờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân.

Sau đó, khu đất bị chia lô, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo và người thân lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ.