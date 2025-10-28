An Giang chuyển hồ sơ vụ chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội sang công an

TPO - Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh An Giang cho thấy nhiều sai phạm trong công tác chi trả trợ cấp xã hội ở xã Tân Hiệp, trong đó có trường hợp cán bộ và nhân viên bưu điện câu kết chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra việc chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn xã Tân Hiệp, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó có hành vi câu kết chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng.

UBND xã Tân Hiệp, An Giang. Ảnh: CTV.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra phát hiện một trường hợp đang chấp hành án tù vẫn được nhận tiền trợ cấp; hai trường hợp hưởng cùng lúc hai chế độ và một trường hợp nhận trợ cấp ở hai nơi khác nhau. Tổng số tiền chi sai là 62 triệu đồng.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh còn phát hiện cán bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xã Thạnh Đông, cùng trưởng ấp Kênh 9B và nhân viên bưu điện đã cấu kết lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của người hưởng trợ cấp đã chết hoặc chuyển đi nơi khác, với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Lê Kỳ Nam, cán bộ LĐ - TB&XH xã Thạnh Đông (giai đoạn 2007- 2016), thừa nhận chiếm đoạt tiền trợ cấp của 20 trường hợp, tổng cộng hơn 77,4 triệu đồng. Ông Huỳnh Bảo Dương, nhân viên Bưu điện Tân Hiệp (giai đoạn 8/2016 - 4/2022), thừa nhận chiếm đoạt tiền của 23 trường hợp, với tổng số tiền hơn 803 triệu đồng. Bà Hồ Thị Bé Tư (vợ ông Dương) cũng khai đã chiếm đoạt tiền trợ cấp của 22 trường hợp từ tháng 5/2022 đến tháng 2/2025, tổng cộng hơn 467 triệu đồng. Ngoài ra, bà Trịnh Thị Thu Giang, Trưởng ấp Kênh 9B (giai đoạn 11/2021-7/2023), thừa nhận chiếm đoạt tiền của một trường hợp, với số tiền gần 19 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Bưu điện Tân Hiệp thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng do chi trả sai và bị chiếm đoạt; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp có trách nhiệm thu hồi gần 115 triệu đồng đã chi sai đối tượng và bị ông Nam chiếm đoạt.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm tra toàn diện việc chi trả trợ cấp xã hội. Cùng với đó, Chủ tịch UBND các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông, Tân Hội được yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan. Riêng những người đã nghỉ hưu hoặc thôi việc sẽ do UBND xã Tân Hiệp chủ trì xem xét, xử lý.