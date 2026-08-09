29 cơ sở nhà, đất ở Hà Nội cần được xử lý để khơi thông nguồn lực

TPO - Thanh tra Chính phủ nêu 29 cơ sở nhà, đất ở Hà Nội cần được xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, với tổng diện tích đất 221.438m² và 19.855m² sàn xây dựng.

Kết luận thanh tra số 439 về chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ ghi nhận thành phố đã triển khai nhiều giải pháp rà soát, kiểm kê, phân loại và xây dựng phương án xử lý tài sản công.

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Đến thời điểm thanh tra, còn 70 cơ sở nhà, đất đã có phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa hoàn thành, gồm 68 cơ sở thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và 2 cơ sở thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: PH

Đáng chú ý, 13 cơ sở thuộc 3 sở, ngành và 263 cơ sở thuộc 65 phường, xã chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, chưa được cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra tình trạng tài sản chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả tại 3 sở, ngành và 16 phường, xã. Hai phường Hà Đông và Sơn Tây chưa trình chuyển giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư về Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội để quản lý, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, 10 phường, xã chưa hoàn thành bàn giao tài sản sau khi có quyết định xử lý; 22 phường, xã chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp; 7 phường, xã chưa ban hành quyết định điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng cơ sở nhà, đất.

Đối với việc chuyển đổi công năng, Thanh tra Chính phủ phát hiện 43 cơ sở tại 7 xã được chuyển đổi làm cơ sở văn hóa, sinh hoạt cộng đồng nhưng diện tích sử dụng vượt định mức, với tổng diện tích đất 55.464m² và 22.305m² sàn. Hai cơ sở tại 2 xã được chuyển đổi làm cơ sở y tế cũng chưa phù hợp quy định.

Một trong những vấn đề đáng chú ý được Thanh tra Chính phủ nêu là khối lượng tài sản có thể sớm đưa vào khai thác. Theo đó, có 29 cơ sở nhà, đất cần được Hà Nội xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, với tổng diện tích đất 221.438m² và 19.855m² sàn xây dựng.

Trong đó, 20 cơ sở có khả năng xử lý ngay thông qua chuyển giao cho địa phương quản lý, khai thác tạm thời hoặc chuyển đổi công năng, với tổng diện tích đất 145.256m² và 12.276m² sàn.

Trên cơ sở kết luận, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan; tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý nhà, đất dôi dư theo chỉ đạo của Trung ương.

Đặc biệt, thành phố phải tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở bỏ trống trên 12 tháng, xác định rõ trách nhiệm nếu để tài sản công bị bỏ hoang, đồng thời có giải pháp sớm đưa các cơ sở này vào khai thác, sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở; cắt giảm thủ tục trong quản lý, khai thác nhà, đất và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.