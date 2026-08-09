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Giây phút trở về đất liền của cô gái trôi dạt 8 giờ trên biển

Thanh Hiền

TPO - Nằm trôi dạt 8 giờ trên biển, có lúc chị P. nhìn thấy tàu ngang qua nhưng quá xa, chỉ như một chấm nhỏ giữa trùng dương và không thể gọi được.

Trưa nay (9/8), tàu biên phòng đã đưa chị Trương Thị P. (24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) vào bờ an toàn sau khi phát hiện chị trôi dạt nhiều giờ trên biển.

Chị P. là một trong ba cô gái bị sóng cuốn vào sáng 8/8 tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Giây phút trở về đất liền của cô gái trôi dạt 8 giờ trên biển. Video: Thanh Hiền.

Hàng chục người thân, bạn bè của chị P. có mặt từ sớm, nôn nao từng giây để được gặp chị.

Khi tiếng hô "chuyển người!" vang lên, những người trên bờ như vỡ òa vì thấy chị khỏe mạnh, cẩn trọng bước từng bước ra khỏi khoang.

Ông Trương Văn Tường (bố chị P.) nén nước mắt, dõi theo từng bước chân con. Mẹ chị đứng phía xa vừa mừng vừa khóc đón giây phút mà cả nhà tưởng chừng như không bao giờ có.

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Tàu biên phòng đưa chị P. vào bờ trưa 9/8. Ảnh: Thanh Hiền.

Chị P. được lực lượng chức năng đưa ra khỏi tàu và vào bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định. Mắt chị vẫn còn đỏ hoe vì không tin nổi mình còn sống sót sau 8 giờ trôi dạt giữa biển khơi, và càng đau lòng hơn khi hai người bạn cùng bị sóng cuốn đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Nhìn bàn tay còn đầy vết xước do va đập vào đá lúc bị sóng lôi tuột xuống biển, chị P. nhớ lại chuyện xảy ra sáng hôm qua như cơn ác mộng kinh hoàng.

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Ông Tường (bố chị P., bên phải) đón con gái trở về.

Chị P. kể, sau khi bị sóng lôi ra biển, chị bị đẩy ra xa bờ, dần không thấy và không nghe tiếng mọi người nữa. Dù không biết bơi, nhưng với kiến thức sinh tồn học được, chị cứ nằm ngửa, thả lỏng, mặt chị nổi lên và thở được. Cứ vậy tầm 1 tiếng đồng hồ, cơ thể chị bắt đầu mệt và lả dần đi, chị nghĩ mình sẽ không sống được nữa.

Trong lúc tuyệt vọng, bất ngờ có một vật va vào đầu, chị vớ lấy thì ra đó là chiếc phao tự chế bằng hai chai nhựa ghép vào nhau. Chị vội lấy kê dưới đầu, từ đó có điểm tựa nên người bớt mệt, nôn được nước trong bụng ra. Suốt gần 7 tiếng đồng hồ sau đó, chị cứ nằm ngửa thả trôi vô định giữa biển. Có lúc, chị nhìn thấy tàu ngang qua nhưng quá xa, chỉ như một chấm nhỏ giữa trùng dương nên không thể nào gọi được.

Mãi đến 14h chiều 8/8, phát hiện tàu hải quân tới gần, chị gắng hết sức ra hiệu cầu cứu, tàu thấy chị vội tiến lại. Các chiến sĩ quăng phao, bơi ra dìu chị lên tàu.

"Em được đưa lên tàu, mọi người hỏi han, động viên và chăm sóc sức khỏe rất tận tình. Em cám ơn mọi người trên tàu đã cứu sống em, đưa em vào bờ an toàn", chị P. nói.

Đón con gái trở về, ông Tường chỉ biết ôm dìu con bước đi, tay vỗ vai trấn an con. Người cha mới hôm qua còn thất thần nơi Mũi Nghê ngóng con trong vô vọng, người mẹ ngất xỉu ngay trong xưởng may khi nghe tin dữ nay vỡ òa vì mọi chuyện như một phép màu.

"Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ mang ơn các lực lượng đã hết lòng, hết sức tìm kiếm và cứu sống cháu P. Mong hai cháu bạn của P. đang mất tích cũng sớm được tìm thấy để đưa về với gia đình", mẹ chị P. rưng rưng.

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Gia đình chị P. cảm ơn lực lượng chức năng đã hết lòng tìm kiếm, cứu vớt và chăm sóc chị P.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân mất tích là M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng).

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 8/8, một nhóm sáu người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm: T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị P. được tàu hải quân cứu.

Thanh Hiền
#về từ cõi chết #trôi dạt 8 giờ trên biển #sóng cuốn mất tích #Đà Nẵng #Mũi Nghê #Sơn Trà

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