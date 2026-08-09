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Sạt lở trên đèo Con Ó, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường đèo Con Ó (Lâm Đồng), gây cản trở giao thông.

Ngày 9/8, lãnh đạo UBND xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Con Ó.

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Lực lượng chức năng khẩn trương giải phóng đất đá trên mặt đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 8/8, tại Km158 tỉnh lộ 725, đoạn qua đèo Con Ó (xã Đạ Tẻh 3), mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường.

Hàng nghìn mét khối đá lớn từ trên cao lăn, trượt xuống, tràn ra hơn 2/3 mặt đường, gây cản trở giao thông. Nhiều khối đá có kích thước lớn nằm chắn ngang tuyến đường.

Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người.

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Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 3 chỉ đạo khắc phục sạt lở trên đèo Con Ó.

Ngay trong đêm, UBND xã Đạ Tẻh 3 huy động lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hiện trường, căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực và hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực sạt lở.

Đến khoảng 10h30 ngày 9/8, hiện trường cơ bản được giải phóng, giao thông qua đèo Con Ó được khơi thông. Hàng chục mét khối đất đá đã được di chuyển khỏi mặt đường.

Tuy nhiên, do khu vực đèo tiếp tục có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, các lực lượng chức năng xã Đạ Tẻh 3 vẫn được bố trí theo dõi, cảnh báo và tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục.

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Đèo Con Ó xuất hiện nhiều điểm sạt lở sau mưa lớn.

Chính quyền xã Đạ Tẻh 3 khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đèo Con Ó cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Thái Lâm
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