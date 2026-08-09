Messi và vợ về Argentina

TPO - Messi và vợ - Antonela Roccuzzo đi chuyên cơ riêng về Argentina để chịu tang cha. Anh bỏ lỡ trận Inter Miami gặp Monterrey tại Leagues Cup hôm 8/8.

Hôm 8/8, Messi vắng mặt trong trận Inter Miami gặp Monterrey tại Leagues Cup để trở về Argentina chịu tang cha. Ông Jorge Messi qua đời ở tuổi 68 tại một bệnh viện ở thành phố Rosario hôm 7/8.

Truyền thông Nam Mỹ đăng tải hình ảnh Messi và vợ Antonela Roccuzzo hạ cánh xuống sân bay quốc tế Islas Malvinas, Rosario trên chuyên cơ riêng. Cả hai mặc trang phục màu đen. Messi dự kiến tham dự một lễ tưởng niệm riêng dành cho cha ở quê nhà.

Vợ chồng Messi đi chuyên cơ riêng về Argentina.

Do Messi vắng mặt, Rodrigo De Paul đã thay thế vị trí của anh tại Inter Miami trong trận đấu gặp Monterrey. Trên mạng xã hội, Inter Miami gửi lời chia buồn tới gia đình Messi: "Trái tim chúng tôi hướng về đội trưởng Leo và toàn thể gia đình Messi".

Đội tuyển Argentina cũng gửi lời chia buồn tới đội trưởng của họ thông qua mạng xã hội. "Hãy mạnh mẽ, Leo Messi và gia đình. Chúng tôi ở bên các bạn trong thời khắc khó khăn này. Xin gửi cái ôm chân thành nhất", thông báo viết.

Câu lạc bộ Barcelona, nơi gắn bó với phần lớn sự nghiệp của Messi cũng bày tỏ tiếc thương: "Chủ tịch và ban lãnh đạo FC Barcelona xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của Jorge Messi, cha của huyền thoại Lionel Messi".

Newell's Old Boys, câu lạc bộ đầu tiên của Messi viết: "CLB Atletico Newell's Old Boys vô cùng đau buồn và thương tiếc tiễn biệt Jorge Messi, người qua đời ở tuổi 68 tại thành phố Rosario".



Trong những thông cáo chia buồn, các câu lạc bộ đều nhấn mạnh vai trò của Jorge Messi trong hành trình sự nghiệp của con trai.

"Jorge cùng vợ ông, Celia Cuccittini là những trụ cột với tầm nhìn, sự nghiêm khắc và tình yêu thương dành cho cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại", câu lạc bộ Atletico Newell's Old Boys chia sẻ.

Trong khi đó, câu lạc bộ Barcelona dành lời tri ân tới Jorge vì đã tin tưởng câu lạc bộ trong những năm đầu cũng như giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Messi.

Jorge Messi được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hành trình đưa Lionel Messi trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ông không chỉ là cha mà còn giữ vai trò người đại diện và quản lý công việc cho Messi.

Ông Jorge đã ở bên Messi trong những năm tháng tại Tây Ban Nha, đồng hành cùng con trai từ những ngày đầu bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, trước khi Leo lần lượt chuyển tới Paris rồi Miami.

Ông Jorge Messi qua đời vào tối 7/8 tại một bệnh viện ở Rosario, khoảng hai tháng sau khi gia đình tiết lộ ông phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe kéo dài.