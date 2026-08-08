Cha của Lionel Messi qua đời ở tuổi 68

TPO - Ông Jorge Messi, người cha và cũng là người đại diện lâu năm của Lionel Messi, đã qua đời ở tuổi 68 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông được xem là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong hành trình đưa Messi từ cậu bé ở Rosario trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Theo tờ Infobae của Argentina, ông Jorge Messi qua đời lúc 22h ngày 7/8 tại một bệnh viện ở Rosario, quê nhà của gia đình Messi. Ông hưởng thọ 68 tuổi.

Ông Jorge được cho là đã chống chọi với một căn bệnh kéo dài và phải nhập viện điều trị trong thời gian gần đây. Tình trạng sức khỏe của ông từng thu hút sự chú ý khi ông vắng mặt trên khán đài tại FIFA World Cup 2026, khác với hình ảnh quen thuộc ở những giải đấu lớn trước đó.

Ông Jorge Messi không chỉ là người cha yêu quý mà còn là người đại diện, người đồng hành đặc biệt trong gần như toàn bộ sự nghiệp của Lionel Messi. Ông cùng vợ Celia Cuccittini có bốn người con gồm Lionel, Rodrigo, Matías và María Sol.

Vai trò của ông Jorge đặc biệt quan trọng từ những năm tháng đầu tiên Messi theo đuổi bóng đá.

Khi còn nhỏ, Messi được phát hiện mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng và cần một quá trình điều trị tốn kém. Ông Jorge đã tìm mọi cách để con trai có thể tiếp tục chữa trị, trong thời điểm Messi còn khoác áo đội trẻ Newell's Old Boys.

Bước ngoặt lớn đến khi Messi mới 13 tuổi. Ông Jorge đưa con trai vượt Đại Tây Dương tới Tây Ban Nha tìm kiếm cơ hội tại Barcelona. Ông ở lại cùng Messi trong những ngày đầu đầy khó khăn tại châu Âu, trong khi Celia trở về Rosario chăm sóc những người con còn lại.

Quyết định ấy mở ra hành trình làm thay đổi lịch sử bóng đá. Messi sau đó trưởng thành tại lò La Masia, trở thành biểu tượng của Barcelona và vươn tới đỉnh cao với hàng loạt danh hiệu tập thể, cá nhân. Trong suốt hành trình ấy, ông Jorge luôn đứng phía sau con trai.

Ông đảm nhiệm vai trò người đại diện, tham gia xử lý các vấn đề quan trọng như hợp đồng, tài chính và chuyển nhượng. Ngay cả khi Messi rời Barcelona sau hơn hai thập kỷ gắn bó, ông Jorge vẫn là nhân vật chủ chốt trong những cuộc đàm phán liên quan đến tương lai của siêu sao Argentina.

Trái với sự nổi tiếng toàn cầu của con trai, ông Jorge Messi lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Ông hiếm khi trả lời truyền thông và không thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Ông Jorge từng có một số cuộc trò chuyện với các cơ quan truyền thông như Kicker của Đức hay chương trình Informe Robinson của Tây Ban Nha, nhưng phần lớn thời gian ông chọn đứng phía sau, âm thầm hỗ trợ sự nghiệp của Messi.

Trên mạng xã hội, ông Jorge thỉnh thoảng chia sẻ những cột mốc đáng nhớ của con trai hoặc các khoảnh khắc bên gia đình. Tại những kỳ World Cup trước đây, ông cũng thường xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Messi cùng người thân.

Tuy nhiên, tại World Cup 2026, sự vắng mặt của ông Jorge gây chú ý khi Antonela Roccuzzo cùng ba con trai Thiago, Mateo và Ciro vẫn có mặt cổ vũ Messi. Infobae sau đó cho biết cha của Messi đang phải điều trị một căn bệnh kéo dài.

Từ việc tìm kiếm phương án chữa trị để cậu con trai nhỏ bé có thể tiếp tục chơi bóng, đưa Messi tới Barcelona năm 13 tuổi, cho đến hàng chục năm đứng sau những bản hợp đồng lớn nhất sự nghiệp của anh, ông Jorge luôn là một trong những người gần gũi nhất với Messi.

Người cha đã đồng hành cùng Lionel Messi từ những ngày đầu tiên của giấc mơ bóng đá cho tới đỉnh cao thế giới đã qua đời ở tuổi 68.