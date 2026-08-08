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Thể thao

Phong Phú Hà Nam vô địch giải U16 nữ Quốc gia 2026

P.V

Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội giúp Phong Phú Hà Nam giành danh hiệu vô địch giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2026.

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Phong Phú Hà Nam vô địch giải U16 quốc gia sau chiến thắng trước Hà Nội

Trận đấu giữa Hà Nội và Phong Phú Hà Nam được xem như chung kết của giải năm nay. Cả hai đội đều có được 10 điểm nhưng Phong Phú Hà Nam xếp trên nhờ chỉ số phụ. Do đó, họ chỉ cần hòa là đạt được mục tiêu còn chiến thắng là đích đến duy nhất của Hà Nội.

Bước vào trận đấu, Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam thi đấu chắc chắn, chờ đợi thời cơ phản công. Cách nhập cuộc này đã mang đến hiệu quả. Phút 29, Nguyễn Thị Phương Thảo ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

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Hà Nội sau đó đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Tuy nhiên trong thời gian còn lại của hiệp 1 và 45 phút hiệp 2, Hà Nội đã không tạo được cơ hội trước đối thủ. Phong Phú Hà Nam đã chủ động tập trung phòng ngự, hạn chế tối đa các pha tấn công của đối phương.

Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội đưa Phong Phú Hà Nam giành chức vô địch U16 quốc gia.

P.V
#U16 quốc gia #Phong Phú Hà Nam #Hà Nội #Vô địch U16 quốc gia

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