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Quang Hải có đáng bị chỉ trích?

Vĩnh Xuân
Như Ý

TPO - Không cầu thủ nào mãi trên đỉnh cao dù đó là Lionel Messi hay Ronaldo, và Nguyễn Quang Hải cũng không ngoại lệ.

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Quang Hải vẫn tận hiến khi ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam (ảnh Như Ý)

Bên cạnh những quan điểm đánh giá thuần tuý chuyên môn về các ưu, nhược điểm của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Campuchia trên sân Mỹ Đình, không ít ý kiến chỉ trích hoặc nặng hơn, chê màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải.

Đây là trận đấu Hải "con" ra sân từ đầu, đeo băng thủ quân nhưng chơi không quá nổi bật nơi tuyến giữa. Đội tuyển Việt Nam có phần bế tắc trước Campuchia trong phần lớn thời gian và có lúc tưởng như đã để đối thủ cầm hoà nếu không có sự toả sáng của Đình Bắc.

Quang Hải thực tế đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi HLV Kim Sang-sik cho rằng việc bố trí anh với Hoàng Đức đá giữa sân là một điểm yếu ở trận hoà 0-0 với Singapore trên sân Mỹ Đình. Trong chuyến làm khách sau đó tại Pakansari, Quang Hải dự bị và HLV Kim Sang-sik bố trí Lê Phạm Thành Long đá cặp cùng Hoàng Đức. Tuyển Việt Nam chơi mượt mà hơn và thắng đối thủ 3-0 ngay trên sân khách.

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Chưa thế hệ nào đem lại nhiều cảm xúc bùng nổ và các dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam như U23 Việt Nam tại Thường Châu

Nhưng Quang Hải có đáng bị chỉ trích?

Không cầu thủ nào mãi trên đỉnh cao, dù đó là Lionel Messi (Argentina) hay Ronaldo (Bồ Đào Nha). Nguyễn Quang Hải không ngoại lệ khi đã bước qua tuổi 30, cái tuổi không còn thực sự sung mãn. Hãy nhìn lại sự nghiệp của Nguyễn Quang Hải.

Ngoài các chức vô địch lứa trẻ cấp CLB, vô địch V.League trong màu áo Hà Nội, anh còn là nhà vô địch SEA Games, Á quân U23 châu Á 2018 (Thường Châu), trụ cột của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 thời ông Park Hang-seo. Anh là một trong những cầu thủ ra sân thường xuyên nhất ở mọi trận đấu giai đoạn rực rỡ của bóng đá Việt Nam.

Những gì Nguyễn Quang Hải và lứa Thường Châu đem lại cho giới mộ điệu không chỉ là các danh hiệu. Đó còn là cảm xúc bùng nổ ở những trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam, tạo nên cơn sóng đỏ trên đường phố.

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Nếu HLV Kim Sang-sik chọn Hoàng Đức hay Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc…cho những trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam hiện nay, thì đó là lựa chọn dành cho tuổi trẻ và tương lai. Đấy là con đường Nguyễn Quang Hải và các đồng đội cùng thời của anh đã đi qua.

Có thể vai trò của Quang không còn là không thể thay thế như trước, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn dùng anh. Nó cho thấy anh vẫn là nhân tố cần thiết cho cuộc đua của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực.

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Vĩnh Xuân
Như Ý
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Nguyễn Quang Hải #Kim Sang-sik #Singapore #Đình Bắc

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