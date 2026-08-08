Cơn sốt xem đội tuyển Việt Nam đá bán kết ASEAN Cup 2026: Vé đẹp ‘cháy’ sạch sau 2 giờ

TPO - Chiều ngày 8/8, bầu không khí bóng đá Việt Nam trở nên sôi động khi ban tổ chức chính thức mở bán vé trực tuyến trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, trận đấu sẽ diễn ra vào 19/8.

Chỉ ít giờ sau khi cổng bán vé khởi động, cơn sốt săn vé đã bùng nổ mạnh mẽ, khiến hệ thống rơi vào tình trạng quá tải và nhiều hạng vé nhanh chóng rơi vào cảnh "cháy hàng". Theo thông báo từ ban tổ chức, toàn bộ vé xem trận đấu diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình được phân phối qua ứng dụng Techcombank OneU (tiền thân là ứng dụng OneU).

Hệ thống bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ 14h30 ngày 8/8 và dự kiến kéo dài đến 14h ngày 11/8, hoặc kết thúc sớm hơn nếu toàn bộ lượng vé được mua hết. Nhằm tạo điều kiện cho khán giả đi theo nhóm hay gia đình, mỗi đơn hàng cho phép mua tối đa 10 vé. Trong đợt phát hành này, VFF đưa ra 4 mệnh giá vé gồm: 1.000.000 đồng/vé (loại một), 700.000/vé đồng (loại hai), 500.000 đồng/vé (loại ba) và 300.000 đồng/vé (loại bốn). Mức giá này lớn hơn giá vé vòng bảng nhưng tốc độ tiêu thụ vé thậm chí còn diễn ra thần tốc hơn.

Chưa đầy hai tiếng sau giờ mở bán, hạng vé VIP trị giá 1 triệu đồng đã nhanh chóng hết sạch. Đến 17h00 cùng ngày, vé mệnh giá 500.000 đồng cũng thông báo tạm hết, chỉ còn lại các lựa chọn ở mức 700.000 đồng và 300.000 đồng. Thực tế ghi nhận việc sở hữu một tấm vé lúc này không hề dễ dàng.

NHM sẽ được chứng kiến trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình vào ngày

Tính đến 17h00 chiều 8/8, hệ thống hiển thị hàng chờ trực tuyến luôn chạm mốc hơn 7.000 lượt truy cập cùng lúc. Để hỗ trợ người dùng, ứng dụng cho phép thoát giao diện tạm thời mà vẫn duy trì thứ tự xếp hàng, đồng thời gửi thông báo nhắc nhở khi đến lượt mua nếu thiết bị duy trì kết nối Internet.

Dù vậy, trước nhu cầu vượt xa nguồn cung, nguy cơ nhiều CĐV phải ra về tay trắng là rất lớn. Tình trạng này cũng dấy lên lo ngại về việc các đối tượng đầu cơ, "phe vé" lợi dụng công nghệ để gom hàng nhằm bán lại ăn chênh lệch giá ngoài thị trường đen.

Cơn sốt vé hiện tại là phản ứng tự nhiên trước màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vừa xuất sắc khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng A với thành tích bất bại (3 chiến thắng, 1 trận hòa). "Những chiến binh Sao Vàng" đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Sau khi loạt trận cuối bảng B khép lại vào tối 8/8, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức xác định được đối thủ tại vòng bán kết. Đó sẽ là Malaysia, Myanmar hoặc Philippines.