Người bố vĩ đại đứng sau sự nghiệp rực rỡ của Lionel Messi

TPO - Ông Jorge Messi là người vun đắp tình yêu bóng đá cho Messi, làm người đại diện để theo chân con đến mọi bến đỗ sự nghiệp. Nói đơn giản, Messi chỉ cần chuyên tâm đá bóng, mọi việc phía sau đã có ông Jorge lo liệu.

Messi bật khóc khi ghi bàn vào lưới Algeria ở trận ra quân World Cup 2026. Khi đó, trước truyền thông, Messi tiết lộ anh đang chịu cú sốc vì bố Jorge lâm bệnh nặng, Làng túc cầu đã mường tượng đến chuyện chẳng lành với Jorge Messi. Thậm chí, một số nguồn ở Argentina đưa tin ông Jorge qua đời nhưng gia đình bác bỏ.

Ông Jorge trải qua nhiều tuần điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Tối 8/8, truyền thông Argentina đồng loạt đưa tin bố của Messi đã trút hơi thở cuối cùng.

Jorge Messi được ca ngợi là người bố vĩ đại đứng sau sự nghiệp rực rỡ của Lionel. Người đàn ông xuất thân là một công nhân luyện thép tại Rosario, Argentina, đã dành cả cuộc đời để làm bệ phóng vững chắc cho con trai mình. Jorge là người quản lý, người đại diện, là "vị thần hộ mệnh" đứng sau Messi cho tới hôm nay.

Ông Jorge từng huấn luyện bóng đá phong trào tại câu lạc bộ địa phương Grandoli. Ông nhìn rõ phẩm chất đá bóng thiên bẩm của Messi khi cậu nhóc lên 4. Ông dìu dắt những bước chạy đầu tiên của cậu con trai nhỏ, ở mỗi buổi chiều muộn, dưới cái nắng gắt hay những cơn mưa tầm tã tại quê nhà.

Khi Messi chuyển sang đội trẻ của Newell's Old Boys, cậu bị chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng, khiến cơ thể thấp bé hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. CLB từ chối chi tiền để tiêm hormone tăng trưởng, với chi phí đắt đỏ cho Messi. Gia đình ông Jorge không có đủ tài chính để giúp con trai cứu vớt sự nghiệp bóng đá.

Không một đội bóng nào ở Argentina đồng ý nhận và tiêm hormone tăng trưởng cho Messi. Thế rồi, ông Jorge đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình, là gom góp những đồng tiền cuối cùng, dắt tay cậu con trai 13 tuổi sang Tây Ban Nha để tìm cơ hội.

Ông Jorge đứng sau mọi việc của Messi.

Họ đặt chân đến Barcelona với niềm tin mãnh liệt vào tài năng của Leo. Ông Jorge kiên trì thuyết phục ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou rằng, họ không thể bỏ lỡ tài năng của Messi. Cuối cùng, bản hợp đồng lịch sử trên chiếc khăn giấy được ký kết, Barcelona đồng ý chi trả toàn bộ chi phí y tế để hỗ trợ cho sự phát triển của Messi.

Sau này, ông Jorge kể lại: "Mẹ Messi phải trở về Argentina để chăm sóc các con khác. Ông Jorge chọn thuê một căn hộ nhỏ ở Barcelona. Ông làm cả vai trò của người cha, người mẹ, tự tay nấu nướng, giặt giũ, ngày ngày đưa Messi đi điều trị y tế".

Khi ấy, ông Jorge từng hỏi con trai: "Con muốn tiếp tục tại đây hay bỏ cuộc để về nhà. Khi Messi nói muốn ở lại và chiến đấu tới cùng, ông lại có thêm động lực".

Họ trải qua những ngày cô độc ở Barcelona. Ông Jorge làm chỗ dựa để Messi ném cơn đau, hoàn thành liệu trình tiêm hormone. Và hai cha con vượt qua những ngày thử thách nhất để Messi thật sự hòa nhập với lò La Masia, rồi tỏa sáng ở đội trẻ, thăng tiến lên đội một và vươn tầm thành siêu sao.

Từ khi Messi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barca, anh trao trọn quyền quản lý, người đại diện cho bố. Người công nhân luyện thép năm nào giờ nắm lấy vai trò đứng ra đàm phán mọi bản hợp đồng gia hạn và những thỏa thuận thương mại triệu đô gắn với Messi.

Ông Jorge đứng sau những bản hợp đồng đắt giá của Messi khi chuyển tới PSG rồi Inter Miami. Một tay người bố quyền lực tận dụng khối tài sản khổng lồ và độ nổi tiếng của con trai, thành lập Tập đoàn gia đình có doanh thu trên 100 triệu euro/năm,

Và chính ông Jorge gây nên rắc rối trốn thuế cho Messi ở giai đoạn 2013-2017. Khi đó, ông Jorge lập ra công ty ma để tuồn ra "cửa sau" khoản tiền khổng lồ từ những cú bắt tay giữa Messi với Adidas, Pepsi-Cola, Danone. Từ đây, khoản thu nhập của Messi được xác định "lách" thuế Tây Ban Nha hơn 4 triệu euro.

Messi xúc động và khóc khi nghĩ về ông Jorge ở trận ra quân World Cup 2026.

Khi vụ việc trốn thuế bị lật tẩy, Messi tuyên bố: "Tôi chỉ biết đá bóng. Tôi ký vào tất cả các giấy tờ vì tôi tin tưởng hoàn toàn vào bố mình. Bố bảo tôi ký vào đâu, tôi sẽ ký vào đó. Tôi không bao giờ nghi ngờ hay hỏi lại, vì tôi biết ông ấy kiểm soát mọi thứ để bảo vệ tôi".

Sau này, Messi kể lại người bố một cách tự hào: "Bố đã hy sinh cả cuộc sống của ông vì tôi. Ông ấy đã rời bỏ quê hương, công việc, bạn bè và cả gia đình lớn ở Rosario chỉ để một mình cùng tôi sang Tây Ban Nha. Ông làm tất cả để tôi có thể tiếp tục chơi bóng và chữa bệnh".

Ông Jorge chưa một lần khen ngợi Messi quá lời, từ những trận bóng ở quê nhà Argentina, cho đến khi "El Pulga" chinh phục các cột mốc đỉnh cao trong sự nghiệp. Ông Jorge như một "mafia ngầm" trong giới bóng đá, nắm giữ quyền lực cực lớn nhưng hiếm khi lên tiếng và xuất hiện ở chỗ đông người.

Trong các trận đấu của Messi, ống kính truyền hình chỉ bắt gặp khoảnh khắc ông Jorge ngồi ở một góc và âm thầm quan sát Messi. Ở đó, ông kỳ vọng vào Messi, lo cho Messi nhiều hơn tất cả. Leo nói rằng: "Áp lực mà ông phải chịu đựng trên khán đài khi nhìn tôi bị phạm lỗi hay bị chỉ trích còn lớn hơn áp lực của chính tôi dưới sân cỏ".