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Xác định đối thủ tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026

Hương Ly

TPO - Tối 8/8, Malaysia thắng Philippines 1-0 để vươn lên vị trí nhì bảng B. "Hổ Malay" sẽ gặp tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026.

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Trên sân nhà, Malaysia vất vả để thắng Philippines bằng tỷ số tối thiểu. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan dễ dàng hạ Myanmar. Thái Lan và Malaysia là 2 đại diện của bảng B tiến vào bán kết. Trong đó, Malaysia sẽ hẹn Việt Nam ở trận đấu duyên nợ. Đây cũng là dịp HLV Tan Cheng Hoe của "Hổ Malay" được tái ngộ "Chiến binh sao vàng".

Malaysia đánh bại Philippines bằng bàn thắng của Pavithran Gunalan ở phút 16. Tiền vệ Malaysia đánh đầu trong thế không bị theo kèm và đưa bóng vượt ngoài tầm với thủ môn Philippines. Bàn thắng của Pavithran mở ra thế trận thuận lợi cho Malaysia, khiến Philippines phá sản ý đồ chơi phòng ngự phản công từ sớm.

Hiệp một trận đấu trên sân Kuala Lumpur diễn ra với tốc độ chậm rãi. Malaysia cầm bóng chủ động với tỷ lệ 58%. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tạo ra nhiều tình huống tấn công có nét. "Hổ Malay" chỉ thực hiện 2 pha dứt điểm, với một tình huống trúng đích. Philippines cũng chỉ dứt điểm 2 lần trong hiệp một và đều đi trật mục tiêu.

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu vẫn chậm rãi. Philippines là đội cần ghi bàn thắng nhưng không thể cầm bóng. Malaysia vẫn nắm quyền kiểm soát bóng gần 60%. Trong thế dẫn bàn, đội chủ nhà chơi ung dung, thoải mái ban bật ở giữa sân để giữ sức cho các trụ cột.

Các tình huống tấn công nguy hiểm là điều xa xỉ ở trận đấu này. Và số lần cầu thủ 2 đội dứt điểm trúng mục tiêu trong 90 phút cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu diễn ra ở phút 85, Pavithran Gunalan có cơ hội lập cú đúp bàn thắng nhưng dứt điểm hỏng ở khoảng cách gần.

Càng về cuối trận, cầu thủ Philippines lộ rõ dấu hiệu xuống sức. Malaysia vẫn cầm bóng áp đảo và từ từ kéo dài đến hết trận.

Tại bảng B, Malaysia thắng Myanmar, Lào, Philippines và thua Thái Lan. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 sau khi tập trung đủ đội hình. Trước khi giải đấu khởi tranh, CĐV Malaysia không kỳ vọng nhiều vào thành tích của đội tuyển. Do đó, việc "Hổ Malay" góp mặt tại bán kết, trong bối cảnh khủng hoảng trầm trọng từ cấp Liên đoàn cho đến đội tuyển đã là thành tích vượt kỳ vọng.

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Hương Ly
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