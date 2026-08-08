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Khi Salah vẫn chưa muốn rời sân khấu châu Âu

Trọng Đạt

TPO - Từ chối những lựa chọn hấp dẫn tại Saudi Arabia và Mỹ, Mohamed Salah gây bất ngờ khi gia nhập CLB ít tên tuổi Trabzonspor. Đằng sau quyết định của huyền thoại Liverpool là khát vọng tiếp tục chơi bóng tại châu Âu và một kế hoạch đầy tham vọng của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

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Mohamed Salah vẫy chào người hâm mộ trong lễ ra mắt CLB Trabzonspor.

Sau nhiều tháng tương lai trở thành chủ đề được đồn đoán, bến đỗ tiếp theo của Mohamed Salah cuối cùng cũng được xác định. Hôm qua, huyền thoại Liverpool ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này chính thức khép lại sự nghiệp của một trong những cầu thủ thành công nhất tại Premier League.

Ưu tiên hàng đầu là thi đấu tại châu Âu

Tiền bạc không phải yếu tố duy nhất khiến Mohamed Salah lựa chọn CLB Trabzonspor. Trong nhiều năm, các CLB Saudi Arabia luôn xem ngôi sao người Ai Cập là một trong những mục tiêu hàng đầu. Al-Ittihad thậm chí có động thái tiếp cận vào phút chót, trong khi Sporting Kansas City cũng nằm trong số những đội bóng MLS muốn đưa Salah sang Mỹ.

Cả hai lựa chọn đều có thể mang lại cho tiền đạo 34 tuổi khoản thu nhập khổng lồ. Tuy nhiên, Salah vẫn ưu tiên tiếp tục sự nghiệp tại bóng đá châu Âu.

Tại Trabzonspor, anh vẫn nhận chế độ đãi ngộ rất cao. Cụ thể, Salah sẽ nhận 14,5 triệu bảng mỗi mùa, đồng thời được hưởng 20% doanh thu từ các sản phẩm thương mại mang thương hiệu của anh.

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Mohamed Salah và Chủ tịch CLB Trabzonspor Ertugrul Dogan.

CLB Trabzonspor kết thúc mùa giải Super Lig vừa qua ở vị trí thứ ba và sẽ tham dự vòng play-off Europa League trong tháng này. Nếu vượt qua đối thủ sau hai lượt trận, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giành quyền góp mặt ở vòng phân hạng Europa League. Trong trường hợp thất bại, họ sẽ xuống thi đấu tại UEFA Conference League.

Với Salah, cơ hội tiếp tục xuất hiện ở sân chơi châu Âu rõ ràng có sức hấp dẫn lớn. Tiền đạo người Ai Cập vừa góp công giúp đội tuyển quốc gia lọt vào vòng knock-out World Cup mùa hè năm nay, đồng thời trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp ở mùa 2024/25.

Ở tuổi 34, Salah vẫn muốn duy trì sự hiện diện ở cấp độ cao nhất của bóng đá châu Âu. Đó được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến anh chọn Trabzonspor thay vì chuyển sang Saudi Arabia hoặc MLS.

Vì sao lại là CLB Trabzonspor?

Nếu Salah quyết tâm tiếp tục thi đấu tại châu Âu, CLB Trabzonspor có lẽ không phải cái tên đầu tiên nhiều người nghĩ tới. Những thế lực truyền thống của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas.

Trong lịch sử, phần lớn các ngôi sao lớn khi cập bến Super Lig thường lựa chọn một trong ba đội bóng giàu danh tiếng của Istanbul. Thực tế, Besiktas từng nỗ lực chiêu mộ Salah. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đổ vỡ do bất đồng về cấu trúc tài chính của thương vụ, qua đó mở ra cơ hội để Trabzonspor nhập cuộc.

Dù không sở hữu tầm ảnh hưởng toàn cầu như những CLB lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzonspor hoàn toàn không phải một đội bóng nhỏ. Họ từng 7 lần vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, gần nhất đăng quang Super Lig ở mùa 2021/22, đồng thời giành Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước.

Đoàn quân của HLV Fatih Tekke vừa cán đích ở vị trí thứ ba tại giải VĐQG, qua đó giành cơ hội cạnh tranh suất tham dự cúp châu Âu.

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Ngay khi cập bến, Salah trở thành bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử CLB Trabzonspor. Sức hút của ngôi sao người Ai Cập được thể hiện rõ khi hàng trăm CĐV tập trung chào đón trước thời điểm anh di chuyển tới Trabzon.

Cựu tiền vệ tuyển Scotland Ryan Jack, người từng vô địch giải Ngoại hạng Scotland cùng Rangers năm 2021 và đã thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hai mùa gần đây, không bất ngờ trước khung cảnh cuồng nhiệt này.

"Đó chính là điều đặc biệt của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Người hâm mộ ở đây cực kỳ cuồng nhiệt. Những CLB lớn luôn nhận được sự ủng hộ khổng lồ và các CĐV luôn sát cánh cùng đội bóng".

Trong lễ ra mắt, Salah khoác chiếc áo số 61 mang tính biểu tượng để tri ân thành phố Trabzon. Đây là mã biển số xe của thành phố và mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ, những người có truyền thống cổ vũ cuồng nhiệt ở phút thứ 61 trong mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2026/27, Salah sẽ chính thức khoác áo số 10 sau khi đề nghị sử dụng số áo quen thuộc tại tuyển Ai Cập. Đồng đội Ernest Muci đã đồng ý nhường lại số áo này như một sự tôn trọng dành cho bản hợp đồng đình đám nhất lịch sử CLB Trabzonspor.

Salah còn đủ sức thi đấu ở đẳng cấp cao?

Tuổi tác cho thấy Salah đang bước vào những năm cuối sự nghiệp, nhưng vẫn có nhiều cơ sở để tin rằng anh còn đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao.

Tại World Cup 2026, Salah tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi truyền cảm hứng giúp tuyển Ai Cập lọt vào vòng knock-out. Tiền đạo này đóng góp 1 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 5 lần ra sân.

Mùa giải cuối cùng của Salah tại Liverpool diễn ra khó khăn hơn. Nhà đương kim vô địch Premier League chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 sau một chiến dịch đáng thất vọng, trong khi bản thân Salah cũng không còn được HLV Arne Slot ưu tiên sử dụng. Dù vậy, anh vẫn ghi 12 bàn trên mọi đấu trường.

Chỉ một năm trước đó, Salah còn trải qua một trong những mùa giải cá nhân xuất sắc nhất sự nghiệp với 34 bàn thắng và 23 kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League.

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Ngay cả khi tính đến sự sa sút trong mùa giải vừa qua, rất ít cầu thủ chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu bảng thành tích và đẳng cấp có thể sánh với ngôi sao người Ai Cập. CLB Trabzonspor vì thế có thể sẽ ngay lập tức xây dựng hàng công xoay quanh Salah.

Đội bóng của HLV Fatih Tekke thường vận hành với sơ đồ 4-2-3-1. Trong hệ thống này, Salah nhiều khả năng đảm nhiệm vị trí quen thuộc bên cánh phải, sau đó bó vào trung lộ để tận dụng chân trái sở trường - vai trò từng giúp anh trở thành một trong những chân sút hiệu quả nhất châu Âu.

Tekke cũng có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 mà không cần thay đổi đáng kể nhiệm vụ của Salah. Dù chơi trong hệ thống nào, tiền đạo người Ai Cập vẫn được kỳ vọng trở thành tâm điểm trong các phương án tấn công của Trabzonspor.

Salah có thể có trận ra mắt chính thức vào ngày 15/8, khi CLB Trabzonspor bắt đầu chiến dịch Super Lig bằng chuyến làm khách trước Kasimpasa. Sau đó, sự chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang vòng play-off Europa League, nơi Trabzonspor sẽ gặp Ferencvaros của Hungary hoặc Gornik Zabrze của Ba Lan.

Trọng Đạt
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