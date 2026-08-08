Lịch thi đấu 2 cặp bán kết ASEAN Cup 2026

TPO - Vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã khép lại, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ tiếp theo là Malaysia, trong khi Thái Lan đấu với Singapore.

Với phong độ thi đấu ấn tượng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc khép lại chiến dịch vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A. Những màn thể hiện bản lĩnh giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ khẳng định vị thế mà còn tạo ra lợi thế lớn về mặt lịch thi đấu ở vòng knock-out.

Với vị trí nhất bảng A, Việt Nam sẽ chạm trán đội xếp nhì bảng B là Malaysia. Bầy hổ vừa chật vật giành chiến thắng trước Philippines để đảm bảo vị trí thứ 2 bảng B. Nhưng rõ ràng nếu nhìn vào những gì Malaysia đang thể hiện, họ khó mang đến nhiều hy vọng. Đội tuyển này tấn công khá chân phương, chủ yếu nhờ vào các pha leo biên từ Sumareh hay Wan Kuzain. Trong khi người cầm trịch lối chơi của họ là Endrick đã nói lời chia tay với ASEAN Cup 2026 do chấn thương nặng.

So với tập thể Malaysia thua Việt Nam 1-3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, có thể khẳng định Bầy hổ lúc này còn yếu hơn khá nhiều. Nếu thi đấu đúng khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ không khó khăn thắng cả 2 trận bán kết đi và về.

Việt Nam toàn thắng 6 trận gần nhất trên sân nhà trước Malaysia

Trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân khách vào ngày 16/8, trước khi đội tuyển Việt Nam trở về thi đấu trận lượt về trên chảo lửa Mỹ Đình vào ngày 19/8. Việc được chơi trận lượt về trên sân nhà mang lại lợi thế tâm lý lớn, giúp Việt Nam chủ động tính toán chiến thuật. Nên nhớ 3 trận bán kết AFF/ASEAN Cup gần nhất trên sân nhà, Việt Nam thắng 2 và hòa 1.

Còn với tương quan đối đầu Bầy hổ trên sân nhà, tuyển Việt Nam càng áp đảo với 6 trận thắng liên tiếp. Kể từ sau trận thua hồi 2014, Việt Nam giữ thành tích thắng 100% số trận khi tiếp Malaysia.

Ở cặp bán kết còn lại, đội tuyển Singapore với vị trí nhì bảng A sẽ đối đầu với đội giành ngôi nhất bảng B là Thái Lan. Trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 15/8 trên sân Singapore, trước khi hai đội tái đấu trong trận lượt về diễn ra vào ngày 18/8 tại Bangkok.

Cả hai cặp đấu bán kết đều hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài nảy lửa. Thể thức loại trực tiếp qua hai lượt trận đòi hỏi các đội bóng phải duy trì sự tập trung cao độ, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội trong suốt 180 phút thi đấu. Dù đối thủ tiếp theo tại bảng B là cái tên nào, đội tuyển Việt Nam cũng đã sẵn sàng tâm thế hướng tới chiến thắng nhằm ghi tên vào chung kết, dự kiến diễn ra lượt đi vào ngày 22/8 và lượt về vào ngày 26/8.