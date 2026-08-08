Thái Lan nhẹ nhàng hạ Myanmar, hẹn gặp Singapore ở bán kết

TPO - Thái Lan đã về đích an toàn bằng thế trận trên chân hoàn toàn trước Myanmar. Với 12 điểm trọn vẹn sau 4 trận thắng, không thủng lưới bàn nào, Thái Lan đang hừng hực khí thế cho màn đối đầu Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026.

foul Hết giờ, Thái Lan chính thức đi tiếp với ngôi nhất bảng Một hành trình vòng bảng không vết xước của Thái Lan. Họ toàn thắng 4 trận, không thủng lưới bàn nào. Thái Lan không đem theo đội hình mạnh nhất nhưng vẫn cho thấy họ là cái tên mạnh nhất bảng B. time Trận đấu có 8 phút bù giờ report Trọng tài kiểm tra VAR 86': Sarach Yooyen trong lúc nhảy lên đã vô tình để chân đập vào bụng đối thủ. Trọng tài kiểm tra VAR để cân nhắc penalty cho Myanmar. Nhưng quyết định là không có phạt đền. Đây là một quyết định chính xác của trọng tài. report Myanmar chuyền bóng sai liên tục 83': Tinh thần đội khách đang rất xuống. Đó là lý do họ chuyền sai liên tục. Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đang dẫn bàn Philippines. Vậy nên có thể khẳng định 2 cặp bán kết đã được ấn định sớm, là Việt Nam gặp Malaysia và Thái Lan đấu Singapore. report Thế trận đã an bài 76': Myanmar tấn công rất nỗ lực nhưng họ gần như không biết phối hợp ở đoạn cuối. Các tình huống rõ nét nhất của đội khách chỉ đến từ vài nỗ lực rời rạc của các cá nhân. report Myanmar vẫn kiên trì tấn công 70': Dù biết đã hết hy vọng nhưng Myanmar vẫn đang nỗ lực gây ra khó khăn cho hàng thủ Thái Lan. Họ đang trông cậy vào vũ khí sút xa. report Bóng đập xà ngang, rất không may cho Myanmar 63': Naing Tun đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi cứa lòng. Bóng đã đánh bại thủ môn Thái Lan nhưng một lần nữa bị xà ngang ngăn cản. Myanmar đang rất xui xẻo. Họ thua 2 bàn từ chạm tay vô duyên trong khi 2 lần bị xà ngang từ chối. report Sarach suýt ghi bàn thứ 3 56': Từ chấm đá phạt trước rìa vòng cấm, Sarach Yooyen tung ra cú sút căng. Trái bóng đi hướng về góc thấp cầu môn. May mắn cho Myanmar là nó đi ra ngoài. goal 2-0 cho Thái Lan 52': Trên chấm đá, Jehhanafe dứt điểm vào góc chữ A. Cú đá là không thể cản phá với bất cứ thủ môn nào chứ không riêng gì với thủ môn Myanmar. Tỷ số là 2-0 và coi như Singapore cũng như Việt Nam đã biết chắc đối thủ ở bán kết. var Thái Lan lại được hưởng penalty 48': Ngay những phút đầu hiệp 2, Thái Lan lại được hưởng phạt đền với lỗi dùng tay chơi bóng của hậu vệ Myanmar. Không cần quá nỗ lực nhưng Thái Lan vẫn được đối thủ tạo cơ hội để ghi bàn. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu nhàn hạ của Thái Lan. Họ không cần tấn công quá quyết liệt vẫn có bàn, trong khi Myanmar chỉ loay hoay chạy theo bóng một cách vô vọng. report Quá may cho Thái Lan 45'+2: Một pha tấn công xuất sắc được Myanmar thiết lập. Maung Khant băng xuống dứt điểm mạnh mẽ nhưng bóng lại đập xà ngang. report Vô vọng với Myanmar 44': Lin Aung xuống biên thoáng nhưng anh lại tạt vào quá nhẹ, tạo điều kiện cho Bihr dễ dàng đánh chặn. Quá khó cho Myanmar. report Myanmar tấn công quá yếu ớt 40': Các pha lên bóng của đội khách rất đơn điệu. Họ gần như chỉ biết chồng biên bên cánh phải rồi tạt vào song Thái Lan không gặp khó khăn để chặn cách tiếp cận này. report Thế trận rất giống khi Thái Lan hạ Malaysia 33': Thái Lan đang làm chủ cuộc chơi bằng sự bình thản. Giống như trận gặp Malaysia, Thái Lan không cần quá tăng tốc nhưng vẫn dễ dàng khiến đối thủ không thể tấn công. report 2 đội đang de dọa nhau bằng những pha không chiến 28': Từ cánh phải, Hein Lin vừa bật cao đánh đầu đưa bóng ra cột cờ phạt góc. Sau đó, Oussama cũng có cơ hội từ không chiến. Anh lắc đầu đi ra ngoài. report Thái Lan đang ung dung làm chủ trận đấu 21': Như trận thắng Malaysia 2-0, Thái Lan đang ung dung làm chủ cuộc chơi. Các pha chuyền bóng qua lại của họ khiến Myanmar chỉ biết chạy theo bóng. report Myanmar tung ra cú sút trúng đích đầu tiên 18': Myanmar đang chơi rất nỗ lực. Tuy nhiên họ chưa thể tiến sâu vào vòng cấm đối thủ. Min Oo vừa tung ra cú sút căng từ 25 mét đưa bóng đi chính xác nhưng không hiểm. Tình huống này phản ánh rõ sự bế tắc của đội khách. goal VÀO, Thái Lan dẫn bàn 1-0 12': Woorachit thực hiện cú đá rất hiểm hóc, Thái Lan ghi bàn mở điểm từ sớm. Đây là trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Thái Lan được hưởng penalty. penalty Thái Lan được hưởng penalty 10': Trong pha tạt bóng của hậu vệ Thái Lan, Naing Tun đã dùng tay cản đường bóng. Trọng tài cho Thái Lan được hưởng penalty. report Myanmar đang ép sân 5': Trong những phút đầu, Thái Lan đang bị dồn ép với những đường tạt liên tục của Myanmar. Hàng thủ Thái Lan thực sự đang phải cảnh giác cao độ. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát của Myanmar report Đội hình ra sân của Thái Lan report Thái Lan áp đảo theo dự đoán của siêu máy tính BeSoccer) Thái Lan nắm giữ 83,9% cơ hội giành trọn 3 điểm, tỷ lệ hòa là 11,8%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của Myanmar chỉ dừng ở mức 4,3%. Đây là dự đoán rất chênh lệch, cho thấy cơ hội làm nên bất ngờ của Myanmar gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết. report Hàng công Myanmar chỉ kém Việt Nam Myanmar sở hữu sức tấn công ấn tượng với 12 bàn thắng sau 3 trận (trung bình 4 bàn/trận), trong đó có các chiến thắng đậm 4-1 trước Philippines và 7-2 trước Lào. Họ hơn cả Thái Lan và chỉ thua đội tuyển Việt Nam (13 bàn). report Hàng thủ thép của Thái Lan Sau 3 lượt trận đầu tiên tại Bảng B, Thái Lan là đội duy nhất duy trì thành tích 0 bàn thua (thắng Lào 5-0, Malaysia 2-0 và Philippines 1-0), giữ sạch lưới 100% số trận. Đội tuyển Việt Nam đã mất mạch trận trắng lưới sau khi bị Campuchia làm tung lưới và tối qua. report Thành tích đối đầu áp đảo tuyệt đối Trong 6 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển quốc gia (từ 2014 đến 2022), Thái Lan thắng trọn vẹn 6/6 trận (100%), ghi tới 21 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn.

Trận đối đầu giữa Thái Lan và Myanmar vào tối ngày 8/8/2026 tại lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 được coi là cuộc chạm trán quyết định trực tiếp tới tấm vé vào vòng bán kết cũng như thứ hạng chung cuộc của bảng đấu.

Tương quan lực lượng và phong độ hiện tại giữa hai đội bóng phản ánh sự trái ngược giữa một bên là bản lĩnh kỷ luật của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và một bên là lối chơi bùng nổ nhưng đầy phiêu lưu. Đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu này với tâm thế cực kỳ tự tin khi đang nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng B cùng 9 điểm tuyệt đối sau ba chiến thắng thuyết phục.

"Voi chiến" đang sở hữu một tập thể thi đấu thực dụng, linh hoạt và đặc biệt là hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn khi chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào từ đầu giải. Họ là đội tuyển duy nhất cho đến lúc này vẫn giữ sạch lưới.

Điểm tựa sân nhà Rajamangala cùng dàn nhân sự đồng đều, giàu kinh nghiệm giúp Thái Lan hoàn toàn chủ động về mặt chiến thuật. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đội bóng xứ Chùa Vàng thẳng tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng, nhưng với vị thế của cựu vương khu vực, mục tiêu của họ chắc chắn vẫn là một chiến thắng trọn vẹn để khẳng định sức mạnh.

Ở chiều ngược lại, Myanmar lại mang đến một bộ mặt vô cùng khó lường tại giải đấu năm nay. Sau thất bại ở ngày ra quân trước Malaysia, thầy trò HLV Andersen đã có màn trở lại đầy ngoạn mục bằng hai chiến thắng tưng bừng trước Philippines và Lào. Hàng công của Myanmar đang thi đấu thăng hoa rực rỡ khi nã vào lưới các đối thủ tới 12 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu, trở thành một trong những đội sở hữu sức tấn công đáng sợ nhất giải.

Lối chơi rực lửa, tốc độ ở hai biên cùng tinh thần cống hiến là vũ khí nguy hiểm nhất của Myanmar. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của họ lại nằm ở hàng phòng ngự thường xuyên bộc lộ khoảng trống khi dâng cao, cùng với tổn thất nhân sự lớn khi thiếu vắng trụ cột Maung Maung Lwin do án treo giò.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng lệch hoàn toàn về phía Thái Lan khi họ áp đảo Myanmar trong hầu hết các cuộc chạm trán tại đấu trường Đông Nam Á suốt những năm qua. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sai lầm đối phương của Thái Lan luôn là thử thách quá tầm đối với sự hưng phấn nhưng thiếu ổn định của Myanmar.