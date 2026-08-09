Chuyến bay buồn nhất của Lionel Messi

Theo Reuters, Messi lên chuyên cơ trở về Rosario, Argentina lúc 6h ngày 9/8 (giờ Hà Nội). Ông Jorge Messi được an táng tại nghĩa trang El Prado tại Perez (gần trung tâm Rosario).

Trước đó, CLB Inter Miami gửi lời chia buồn đến Messi và gia đình. CLB tạo điều kiện tối đa để Messi trở về Argentina sớm nhất, được gặp bố lần cuối, chịu tang và cùng gia đình lo hậu sự cho ông Jorge Messi. Sáng nay, Inter Miami đối đầu Monterrey tại Leagues Cup nhưng tất cả đều hướng về ông Jorge Messi.

Theo CNN, ông Jorge Messi qua đời sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Bố của Messi trút hơi thở cuối cùng tại một phòng khám ở Rosario. Thời gian qua, người vợ Celia cùng các con Rodrigo, Matias và Maria Sol thay nhau túc trực bên cạnh ông Jorge.

Sau World Cup 2026, Messi trở về quê nhà đoàn tụ cùng bố 10 ngày, sau đó hội quân sớm cùng Inter Miami. Ban lãnh đạo Inter Miami cho phép Messi được nghỉ ngơi vô thời hạn sau World Cup. Bản thân "El Pulga" sẽ tự cân nhắc tình hình thể trạng và trở lại vào dịp hợp lý.

Tuy nhiên, Messi lao vào hoàn thành giáo án tập luyện cùng cả đội và trở lại sân cỏ từ ngày 2/8. Đến trận đấu vào ngày 6/8, Leo đá chính, ghi 2 bàn và có một kiến tạo.

De Paul tri ân Messi sau khi ghi bàn sáng nay.

Theo nguồn tin của ESPN, Messi đã kìm nén nỗi đau để hoàn thành chiến dịch World Cup 2026 cùng tuyển Argentina. Khi đó, thủ quân tuyển Argentina biết rõ bố của mình lâm trọng bệnh và bị đe dọa tính mạng. Messi đã cân nhắc tạm rời đội tuyển, trở về quê nhà để chăm sóc ông Jorge Messi. Nhưng sau cùng, Leo vẫn ở lại Mỹ và hoàn thành giải đấu.

Siêu sao sinh năm 1987 bật khóc khi ghi bàn vào lưới Algeria ở trận ra quân World Cup 2026. Messi tiết lộ bố của anh đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Sau đó, mỗi khi Messi ghi bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là một lần anh chìm vào cảm xúc. Hiếm khi người ta thấy Messi cười tại World Cup 2026 dù anh liên tục tỏa sáng cùng đội tuyển.

Ông Jorge Messi, cựu công nhân nhà máy thép tại Rosario, đã phát hiện tài năng của Messi từ sớm, sau đó vun đắp, truyền cảm hứng và đồng hành xuyên suốt sự nghiệp của con.

Khi Messi mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng và bị các CLB trong nước từ chối hỗ trợ, ông Jorge đưa ra quyết định táo bạo: Gom tiền đưa con sang Tây Ban Nha. Ông kiên trì thuyết phục Barcelona ký bản hợp đồng lịch sử trên chiếc khăn giấy, vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc con suốt thời gian điều trị và chơi bóng ở Barcelona.

Sau đó, khi Messi thành danh ở sự nghiệp cầu thủ, anh trao mọi quyền quản lý và vai trò đại diện cho bố. Ông Jorge đã đứng sau mọi hoạt động bóng đá của Messi, từ đàm phán chuyển đến CLB mới, ký kết hợp đồng tài trợ, quảng cáo.