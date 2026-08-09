CĐV Malaysia: 'Cứ đá thế này thì nguy khi gặp Việt Nam'

TPO - Tuyển Malaysia đã thắng Philippines để có vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, CĐV của họ không hài lòng với lối chơi mà thầy trò ông Tan Cheng Hoe trình diễn.

"Malaysia cứ như đội bóng trẻ non nớt. Cứ đá thế này, chúng ta sẽ nguy to khi gặp Việt Nam", CĐV Nasrul Ekin bình luận vào bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác của fanpage Malaysia NT.

"Hãy nỗ lực hết mình trước Việt Nam. Hy vọng chúng ta có thể cầm cự, không thủng lưới và đợi cơ hội phản công. Việt Nam đang dốc toàn bộ lực lượng với những cầu thủ tốt nhất rồi. Họ đáng sợ đấy!", CĐV Din Kakaroct Izzuddin bình luận.

CĐV Matt Din nêu quan điểm: "Malaysia đã hoàn thành mục tiêu vào tốp 4 rồi. Với chất lượng đội hình hiện tại, chúng ta không còn gì để mất khi đối đầu Việt Nam. Hãy tận hưởng trận đấu thôi, nếu Malaysia thất bại, đừng buông lời chỉ trích các cầu thủ".

Tối 8/8, Malaysia thắng Philippines 1-0 trên sân nhà. Đó là kết quả vừa đủ để đưa thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhì bảng B.

Bàn thắng duy nhất của Pavithran Gunalan giúp Malaysia khai thông thế bế tắc. Sau đó, đội chủ nhà cầm bóng 60% nhưng chỉ thực hiện tổng cộng 5 pha dứt điểm trong 90 phút. Đó là lý do mà nhiều CĐV Malaysia không hài lòng với cách chơi của đội nhà. Đông đảo CĐV Malaysia đề nghị HLV Tan loại hậu vệ Alif Ahmad khi đối đầu tuyển Việt Nam.

HLV Tan gặp lại "khắc tinh" của ông.

CĐV Muhammad Rizam bình luận: "Chúng ta tấn công không ổn và phòng ngự cũng tệ. Malaysia cần thay đổi cách chơi trước Việt Nam nếu không muốn thất bại. Vấn đề của chúng ta là pressing và phung phí tình huống cố định".

CĐV Khairul Safie tỏ ra lạc quan: "Tôi đọc thấy 60% bình luận trong bài đăng này nói Malaysia sẽ thua Việt Nam. Nhưng chúng ta cứ bình tĩnh tận hưởng trận đấu thôi. Các cầu thủ chỉ cần cải thiện và chơi tốt hơn là được".

Trong 10 lần gặp nhau gần đây, tuyển Việt Nam thắng 9 và hòa một trước Malaysia. Ở trận gần nhất, "Chiến binh sao vàng" thắng Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, Malaysia thắng Việt Nam 4-0 trên sân nhà nhưng bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu".

HLV Tan trở lại ghế HLV Malaysia trong vai trò tạm quyền. Trước đó, ở giai đoạn 2017-2022, ông Tan luôn ám ảnh khi gặp tuyển Việt Nam. "Hổ Malay" dưới tay HLV Tan thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2018. Sau đó, thầy trò HLV Tan tiếp tục thua Việt Nam 2 trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.