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Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 sau vòng bảng

Vĩnh Xuân

TPO - Với 5 bàn thắng, Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026 sau vòng đấu bảng.

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Nguyễn Đình Bắc đang nhiều cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Ở trận ra quân trước Timor Leste, Nguyễn Đình Bắc đã lập một hat-trick. Dù không ghi bàn ở 2 trận đấu với Singapore và Indonesia, tiền đạo Công an Hà Nội tiếp tục toả sáng khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 ở trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 7/8.

Tại lượt trận cuối bảng B diễn ra tối 8/8, Thái Lan đã đánh bại Myanmar 2-0 trong khi Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Kết quả đưa Thái Lan gặp Singapore ở bán kết, còn Việt Nam gặp Malaysia.

Trong danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026, đứng sau Đình Bắc là Win Naing Tun của Myanmar với 4 bàn thắng. Như vậy sau khi Myanmar thua Thái Lan, Win Naing Tun đã hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Một tiền đạo khác đang có 4 bàn thắng là Baker của Indonesia cũng đã phải dừng cuộc chơi. Sau vòng bảng, bám đuổi Đình Bắc hiện chỉ còn Ilhan Fandi Ahmad (3 bàn) của Singapore và Paulo Josue (3 bàn) của Malaysia. Cả 2 đều đang kém Đình Bắc 2 bàn thắng.

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Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Nguyễn Đình Bắc #Malaysia

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