HLV tuyển Myanmar châm biếm trọng tài: Chúng tôi không thua Thái Lan, chúng tôi thua 3 con người khác

TPO - HLV Jorn Andersen của đội tuyển Myanmar tỏ ra rất bức xúc về trọng tài Yusuke Ohashi, người đã cho Thái Lan hưởng 2 quả phạt đền để mang về 2 bàn thắng trong trận gặp Myanmar.

Trên sân nhà vào tối 8/8, đội tuyển Thái Lan đã nhẹ nhàng đánh bại Myanmar 2-0 để chính thức khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với 12 điểm tuyệt đối. Họ toàn thắng 4 trận và không thủng lưới bàn nào. Đây là chiến thắng nhẹ nhàng nhưng thi thoảng người Thái cũng hú vía với 2 tình huống dứt điểm trúng xà ngang của chân sút Myanmar.

Thực tế là cả 2 bàn thắng của Thái Lan chỉ đến từ penalty trong 2 pha chạm tay trong vòng cấm của các cầu thủ Myanmar. Nhưng họ cũng chỉ cần như vậy. Voi chiến ung dung về đích, bảo toàn chắc chắn ngôi đầu.

Với tuyển Myanmar, ngay cả khi không phải nhận 2 bàn thua này thì họ cũng không thể giành vé đi tiếp, vì ở trận đấu cùng giờ Malaysia đã hạ Philippines. Tuy nhiên, HLV Jorn Andersen vẫn tỏ ra rất bức xúc. Ông nhấn mạnh rằng trọng tài đã ưu ái chủ nhà.

Thủ môn Thái Lan tiếp tục giữ sạch lưới trước Myanmar

Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Đan Mạch của tuyển Myanmar nói: “Hôm nay, chúng tôi không thua Thái Lan, chúng tôi thua một đối thủ khác. Chúng tôi đã chứng minh mình mới là đội tạo nhiều cơ hội hơn, một sự tương phản rõ rệt so với Thái Lan. Nhưng chúng tôi vẫn chịu thất bại trước 3 con người khác trên sân”.

Vị HLV này rõ ràng muốn ám chỉ đến tổ trọng tài điều hành trận đấu. Đầu mỗi hiệp đấu, trọng tài Ohashi người Nhật Bản đều cho chủ nhà được hưởng phạt đền theo cùng kịch bản là cầu thủ Myanmar để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đến cuối trận, khi Sarach Yooyen nhảy lên vô tình va chân vào bụng cầu thủ Myanmar, trọng tài Ohashi cũng xem VAR để cân nhắc penalty cho Myanmar. Cuối cùng, ông không thổi phạt.

Quyết định này có lẽ là hợp lý vì ở thời điểm Sarach nhảy lên tiếp bóng, anh đưa chân theo phản xạ và cũng không hay biết cầu thủ Myanmar lao vào. Nhưng trong bối cảnh trận đấu, quyết định của ông Ohashi càng khiến các thành viên đội tuyển Myanmar phẫn nộ. Kết cục là HLV Andersen bị thẻ vàng vì phản ứng và sau trận, ông tiếp tục công kích người điều hành trận đấu.

Bất kể tranh cãi, chiến thắng của tuyển Thái Lan vẫn là thuyết phục. Họ trải qua chiến dịch vòng bảng hoàn hảo với 4 trận toàn thắng, không nhận bàn thua nào. Đây là hành trang để cựu vương Đông Nam Á tự tin tiếp vào bán kết gặp Singapore.