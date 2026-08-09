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Malaysia chưa từng thắng Việt Nam trong 10 năm

Tiểu Phùng

TPO - Trước cuộc đối đầu tại bán kết ASEAN Cup 2026 sắp tới, các thống kê đều cho thấy đội tuyển Việt Nam thường có thành tích tốt trong các trận đấu với Malaysia.

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Malaysia chưa từng thắng Việt Nam kể từ năm 2014

Ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 vừa diễn ra tối 8/8, Thái Lan đánh bại Myanmar 2-0 trong khi Malaysia thắng Philippines 1-0. Kết quả đưa Thái Lan vào bán kết gặp Singapore, trong khi Việt Nam đối đầu Malaysia.

Lần gần nhất Malaysia thắng Việt Nam là tại bán kết AFF Cup 2014, với tỷ số 4-2. Sau trận đấu trên, Việt Nam duy trì mạch bất bại trong 10 lần gặp nhau sau đó với 9 trận thắng và 1 hòa.

Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Hữu Thắng đã đánh bại Malaysia 1-0 tại vòng bảng. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là tiền vệ Trọng Hoàng.

Đến AFF Cup 2018, hai đội gặp nhau đến 3 lần. Tại vòng bảng, Việt Nam thắng 2-0 trên sân vận động Mỹ Đình với 2 pha lập công của Anh Đức và Công Phượng.

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Trận chung kết lượt đi tại sân Bukit Jalil, hai đội hòa 2-2. Đến trận chung kết lượt về, Anh Đức ghi bàn duy nhất từ đường chuyền của Quang Hải, giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0, qua đó giành chức vô địch.

Đến AFF Cup 2020, Quang Hải cùng đồng đội tiếp tục đánh bại Malaysia 3-0 ở vòng bảng. Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng 2 lần đánh bại tuyển Malaysia với các tỉ số 1-0 và 2-1.

Năm 2022 tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh, Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải. Gần nhất tại Vòng loại cuối bảng F Asian Cup 2027, Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu trong trận lượt đi.

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HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia?

Tuy nhiên sau đó FIFA xác định Malaysia vi phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và họ bị xử thua 0-3. Đến trận lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại đối thủ 3-1.

Duyên nợ giữa đôi bên khiến cho cuộc đối đầu tới đây giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ đầy gay cấn. Theo lịch thi đấu, trận lượt đi sẽ diễn ra tại Malaysia ngày 16/8 và lượt về ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình.

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Tiểu Phùng
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #bán kết ASEAN Cup 2026 #Malaysia #Quang Hải #Kim Sang-sik

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