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Tìm thấy thi thể nam ca sĩ trôi sông

Trạch Dương

TPO - Thi thể nam diễn viên, ca sĩ được phát hiện trên sông Chao Phraya sau một ngày mất tích. Gia đình chưa rõ nguyên nhân khiến anh tử vong và đang chờ kết quả khám nghiệm từ cơ quan chức năng Thái Lan.

Tối 8/8, gia đình tổ chức tang lễ cho Tae Dragon 5 tại chùa Wat Buakhwan, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Nam ca sĩ qua đời ngày 7/8, thi thể được tìm thấy trên sông Chao Phraya sau một ngày mất tích, hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong.

Gia đình tiến hành làm lễ cầu siêu cho nam diễn viên trong ba ngày 9-11/8. Lễ hỏa táng diễn ra lúc 15h ngày 11/8 tại chùa Wat Buakhwan.

Nhiều nghệ sĩ như Andy Khemphimuk, Ying Kanya Raiwin, Pear Palavee Bunnag, Teen Sarawut Phumthong, Ex Thiti Wechabul, Wahwah China Doll và Nikki Pim có mặt tại tang lễ. Một số đồng nghiệp gửi vòng hoa tiễn biệt nam nghệ sĩ.

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Tae lúc còn hoạt động trong nhóm Dragon 5 (ảnh trái) và hình ảnh hiện tại.

Mẹ của Tae không giấu được đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai. Bà khóc bên linh cữu con và cần người thân dìu đỡ. Bà nói con trai hiền lành, ít khi khiến gia đình lo lắng. Anh làm việc chăm chỉ và luôn lễ phép với mẹ.

Người thân nói thêm Tae không mâu thuẫn nghiêm trọng với ai trước khi mất tích. Người mẹ 79 tuổi chưa biết điều gì đã xảy ra với con trai. Bà đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi, quá trình xét nghiệm có thể kéo dài khoảng 6-7 ngày.

Bạn gái nam nghệ sĩ - Namkeng Walaiphan Srinapaphan - suy sụp tại tang lễ. Cô ôm chặt những người đến chia buồn, cho biết không thể lý giải nguyên nhân bạn trai qua đời. Trước khi xảy ra vụ việc, Tae không có dấu hiệu bất thường. Anh còn chia sẻ với gia đình kế hoạch mở cơ sở dạy nghề cắt tóc nam.

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Mẹ (ảnh dưới, trái) và bạn gái của Tae (ảnh phải, dưới) khóc nghẹn trong tang lễ nam ca sĩ.

Tae Dragon 5 rời nhà tại huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, vào khoảng 4h ngày 6/8. Nam nghệ sĩ mặc trang phục thể thao, mang balô và đi bằng xe đạp. Anh không mang theo điện thoại và ví tiền.

Sau khi không thấy Tae về nhà và hoàn toàn mất liên lạc, bạn gái anh đến đồn cảnh sát Bang Kruai trình báo mất tích. Người thân cùng các thành viên cũ của nhóm Dragon 5 đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Họ đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra camera an ninh dọc tuyến đường Tae đã đi qua.

Khoảng 14h30 ngày 7/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về một thi thể nổi trên sông Chao Phraya, gần cầu Rama VII. Người thân sau đó xác nhận người tử vong là Tae Dragon 5.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm ban đầu và không phát hiện vết thương ngoài da. Một balô được tìm thấy cùng nạn nhân, bên trong có hai vật nặng và một đoạn dây. Đồ vật này đang được cảnh sát thu giữ để phục vụ điều tra.

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Đồng nghiệp đến chia buồn, làm lễ cầu siêu cho nam ca sĩ.

Chiếc xe đạp Tae sử dụng khi rời nhà vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra camera, xác định hành trình của nam nghệ sĩ và làm rõ khoảng thời gian từ lúc anh rời nhà đến khi thi thể được phát hiện.

Tae Dragon 5 tên thật Thaman Taepun, sinh năm 1980. Nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp bằng các công việc hậu trường. Sau đó, anh làm người mẫu quảng cáo và dần lấn sân sang ca hát và diễn xuất. Tae được biết đến rộng rãi khi gia nhập Dragon 5 - nhóm nhạc trực thuộc hệ thống GMM Grammy.

Dragon 5 hoạt động từ những năm 2000 với năm thành viên. Nhóm theo đuổi dòng nhạc pop, dance. Một số ca khúc như Non-Stop, Stop Deceiving YourselfYou've Got the Wrong Person từng được khán giả Thái Lan yêu thích. Tae còn tham gia đóng phim, nổi tiếng nhất là Plueak Saneha.

Khi hoạt động của Dragon 5 thưa dần, anh trở lại với công việc sau máy quay. Nam nghệ sĩ từng sản xuất chương trình dành cho trẻ em trên Channel 3 Family và phát triển kênh YouTube VROD về nội dung gia đình.Tae còn điều hành tiệm cắt tóc nam mang tên VROD The Cut. Anh dự định mở rộng cơ sở cắt tóc thành nơi dạy nghề nhưng chưa kịp thực hiện.

Trạch Dương
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