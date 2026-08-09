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Ngọc Trinh đóng cửa nhà hàng

Đỗ Quyên

TPO - Sau hai năm kinh doanh, Ngọc Trinh quyết định tạm dừng hoạt động nhà hàng. Với cô, đây là quyết định không dễ dàng.

Ngọc Trinh thông báo nhà hàng ở TPHCM do cô kinh doanh tạm dừng hoạt động sau hai năm. Thông tin được chia sẻ qua một đoạn video có sự xuất hiện của nữ người mẫu, trong đó cô cùng người đồng hành nói về lý do đưa ra quyết định này.

Người đồng hành cho biết đây là lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, ê-kíp nhận được nhiều phản hồi từ thực khách, từ những lời khen cho đến góp ý về trải nghiệm.

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Ngọc Trinh thông báo đóng cửa nhà hàng sau 2 năm hoạt động.

Sau khi ngồi lại đánh giá, ê-kíp nhận thấy một số vấn đề cần điều chỉnh. Cách sắp xếp bàn ghế, vị trí đặt lò nướng chưa thật sự thuận tiện, trong khi thực đơn được xây dựng khá dàn trải, chưa tập trung rõ vào nhóm món đặc trưng.

Chính vì vậy, Ngọc Trinh và đội ngũ lựa chọn tạm dừng.

Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh, bước vào showbiz từ những năm 2000. Những năm gần đây, cô dần chuyển hướng sang diễn xuất và có hai vai diễn đáng chú ý.

Trong phim điện ảnh Chị dâu, Ngọc Trinh vào vai Út Như, cô gái trẻ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc và vướng vào khoản nợ lớn. Bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, trong đó diễn xuất của Ngọc Trinh nhận được sự quan tâm dù cô không phải nhân vật trung tâm.

Sau đó, cô đảm nhận vai chính Thanh trong Thẩm mỹ viện âm phủ, một nữ bác sĩ trẻ làm việc tại cơ sở thẩm mỹ bí ẩn. Đây là lần đầu Ngọc Trinh thử sức với phim kinh dị và vai diễn có nhiều yếu tố tâm lý hơn. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ đạt khoảng 12,6 tỷ đồng do nhiều hạn chế về kịch bản, diễn xuất của dàn cast.

Dù chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng, những vai diễn gần đây cho thấy Ngọc Trinh đang nghiêm túc hơn với diễn xuất. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế và chưa dám nhận mình là diễn viên giỏi.

Ngọc Trinh cho biết cô thay đổi nhiều sau những biến cố. Cách sống, cách phát ngôn đều có phần tiết chế.

Bên cạnh diễn xuất, Ngọc Trinh rẽ hướng kinh doanh, mở nhà hàng, trực tiếp tham gia quảng bá, thường xuyên xuất hiện trong các video giới thiệu món ăn và không gian quán. Song song với đó, nữ người mẫu cũng duy trì hoạt động bán hàng qua livestream.

Đỗ Quyên
#Ngọc Trinh đóng cửa nhà hàng #Ngọc Trinh #Nữ hoàng nội y

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