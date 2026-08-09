Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane dành tình cảm sâu đậm với Việt Nam

TPO - Kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn dành tình cảm sâu đậm với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Ông Xaysomphone Phomvihane, sinh ngày 12/12/1956, là con trai cả của Chủ tịch Kaysone Phomvihane - lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Lào, người sáng lập và đặt nền móng cho Nhà nước Lào, đồng thời là một trong những người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sự nghiệp gắn với nhiều vị trí trọng yếu

Ông Xaysomphone Phomvihane được đào tạo bài bản về kinh tế - chính trị, từng là nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học Xã hội quốc gia Mátxcơva (Liên Xô), bảo vệ thành công học vị Tiến sĩ kinh tế - chính trị, thông thạo tiếng Nga, thạo tiếng Việt.

Quá trình công tác của ông Xaysomphone Phomvihane gắn với hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của bộ máy nhà nước Lào, từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Chủ tịch Quốc hội Lào từ tháng 3/2021 đến nay. Ông được bầu vào Bộ Chính trị từ tháng 1/2016 và tiếp tục được tín nhiệm qua các nhiệm kỳ sau.

Việc kinh qua các vị trí công tác từ chính quyền địa phương, cơ quan hành pháp, lập pháp đến Mặt trận đã giúp ông có tư duy toàn diện về quản trị quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng thể chế, đại đoàn kết toàn dân và tổ chức bộ máy nhà nước.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Lào.

Ông cũng có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Quốc hội Lào tại AIPA, IPU và các cơ chế nghị viện khu vực, quốc tế; coi đối ngoại nghị viện là một kênh quan trọng để củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Không ngừng vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Là người kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn dành tình cảm sâu đậm với Việt Nam, ông Xaysomphone Phomvihane đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và sau này là Chủ tịch Quốc hội, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, cũng như giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông luôn nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của ông, hai Quốc hội Việt Nam và Lào duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; phối hợp chặt chẽ tại AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường lòng tin chiến lược và đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Những cống hiến của ông Xaysomphone Phomvihane trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy đối ngoại nghị viện và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần tạo nền tảng vững chắc để quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được kế thừa, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.